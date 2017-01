Futsal : les jeunes toulousains de l'UJS vont défier le FC Barcelone

C'est une rencontre de prestige qui attend les jeunes de l'UJS, club de futstal toulousain situé dans le quartier de la Reynerie : à l'invitation du "Barça", le jeudi 2 février, ils disputeront un match amical contre les minimes du FC Barcelone, en Catalogne, sur le parquet du Palau Blaugrana.

C'est un rêve pour n'importe quel amateur de ballon rond : jouer un match à Barcelone, face au mythique Barça ! Et ce rêve, les jeunes joueurs de futsal de l'UJS (Union des jeunes sportifs toulousains), dans le quartier de la Reynerie, vont bientôt le réaliser. Jeudi 2 février, à 18h, ils disputeront une rencontre amicale contre l'équipe des minimes de la section futsal du club catalan. Et à rencontre exceptionnelle, cadre exceptionnel. La dizaine de joueurs du président Ahmed Chouki taquinera le cuir sur le parquet du Palau Blaugrana, l'antre des clubs locaux de basket, handball... et de futsal, bien sûr (l'équipe senior du FCB évolue en 1ère divison espagnole). Un stade qui peut accueillir un peu plus de de 8 000 personnes !

Un match amical dans un stade de 8 000 places

Si les barcelonais se montrent si généreux envers les toulousains, c'est qu'ils ont fortement apprécié l'invitation de ces derniers à leur grand tournoi international du 15 janvier dernier, qui se déroulait au petit palais des sports de Toulouse, en présence d'autres grands noms du football européen comme Tottenham ou le Sporting Portugal.

Malheureusement, les espagnols n'avaient pu se libérer pour la compétition. Une sacrée manière de leur rendre la pareille. D'autant qu'e les visites des infrastructures du club et du mythique Camp Nou sont au programme, ainsi qu'un match de championnat de l'équipe première de futsal, le vendredi soir..