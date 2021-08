Futur contournement d'Auxerre : déjà de belles découvertes lors des fouilles archéologiques

Et si on trouvait une nouvelle villa gallo-romaine dans l'Auxerrois ? C'est ce qui pourrait ressortir des fouilles entamées lundi par plusieurs archéologues dans le cadre du projet du contournement d'Auxerre sud.

Et si on trouvait une nouvelle villa gallo-romaine dans l'Auxerrois ? C'est ce qui pourrait ressortir des fouilles entamées lundi par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), et qui s'inscrivent dans le cadre du projet du contournement d'Auxerre sud. Jusqu'au 3 septembre, quatre archéologues, aidés de quatre chauffeurs de pelles mécaniques, vont analyser les 4 km de tracé de la future déviation, entre la Nationale 151 et la Départementale 965. Une opération dont le maître d'œuvre est le conseil départemental

Sur le secteur, du matériel antique avait été retrouvé lors d'anciennes fouilles au 20e siècle. En ce moment, les recherches ont lieu pas loin du moulin de Billy, à proximité de Vallan, sur des terres agricoles. Un sacré chantier : des champs à perte de vue avec, au milieu, des pelles mécaniques qui retournent la terre dans l'espoir de trouver des vestiges gallo-romain. On parle ici de diagnostic archéologique, un processus automatique dès qu'un projet de construction s'enclenche, comme ici donc, le contournement d'Auxerre sud.

Le diagnostic, étape essentielle avant construction

"À partir du moment où vous avez une construction qui excave, donc qui creuse, vous avez, potentiellement, une destruction de site archéologique en dessous. Le diagnostic archéologique, inscrit dans la loi depuis 1998, est donc une étape qui s'inscrit dans l'ensemble du déroulé d'un aménagement, du permis de construire, jusqu'à la construction" explique l'archéologue Alexandre Burgevin, responsable d'opérations à l'Inrap, à la tête du chantier auxerrois. "Ce diagnostic doit permettre de vérifier nos données en termes de cartes archéologiques d'après ce qui a pu être renseigné au 19e siècle, via ce qui a pu être découvert au moment des labours, et aussi par rapport aux prospections photo-aériennes."

Pouvoir étudier quasiment 17 hectares de terrain dans ce cadre est donc une aubaine :"L'intérêt de ce grand tracé linéaire, c'est qu'il traverse des champs, qui ont vocation à rester comme tel, et donc peu de chance d'être creusés. Ce sont des territoires que l'on n'a pas l'habitude de fréquenter puisque les trois-quarts du temps, l'archéologie préventive tourne autour des zones urbaines."

Les archéologues sur la piste d'une villa gallo-romaine

Pas de zone urbaine ici, c'est le moins que l'on puisse dire ! En plus, pour évaluer le potentiel archéologique de ces terres agricoles, pas besoin de creuser bien loin comme l'indique l'archéologue de l'Inrap. "L'objectif, c'est de sonder à hauteur de 10% minimum la parcelle, en répartissant nos sondages, c'est-à-dire les tranchées que l'on réalise à la pelle mécanique, sur tout le secteur. Quand on ouvre à 10%, on a 90% de chance de trouver quelque chose, s'il y a quelque chose à trouver ! Si le diagnostic met en évidence des découvertes intéressantes, comme une villa gallo-romaine par exemple, et bien selon le secteur et le projet d'aménagement, le Service régional d'archéologie peut décider, si construction il y a, la mise en place de fouilles des vestiges."

Alexandre Burgevin et son équipe d'archéologues ont déjà découvert plusieurs fossés romains, avec du matériel antique à l'intérieur, comme des fragments de céramique. Ces fossés pourraient bien les mettre sur la piste d'une villa gallo-romaine... © Radio France - Nicolas Fillon

Et justement Alexandre Burgevin et son équipe d'archéologues ont déjà, en à peine deux jours de diagnostic, exhumé des traces de vestiges antiques : "On a trouvé deux, voire trois fossés romains, avec du matériel antique à l'intérieur, comme des fragments de céramique et un peu de tuile", dévoile le scientifique. "Un fossé romain, creusé dans le sol, peut délimiter un axe de circulation, des parcelles ou des emprises de fermes. Cela veut dire qu'on a une villa gallo-romaine ou un établissement rural quelque part dans le coin. On ne s'attendait pas à trouver ce genre d'indices ici, on pensait plutôt à la zone près du ru de Vallan. On est contents et frustrés en même temps, car on n'a pas de bâtiment sur lequel s'accrocher."

"L'enquête" débute donc pour les archéologues. "80% du travail d'archéologue consiste à fouiller les poubelles. Une villa, comme toute occupation humaine, produit des déchets. On espère en trouver pour pointer l'endroit où elle se trouverait. durant la seconde moitié du chantier, vers Villefargeau, faire encore plus de belles découvertes" pense Alexandre Burgevin."On n'est pas à l'abri de trouver d'autres occupations antiques qui ne sont pas du tout documentées par les découvertes anciennes."