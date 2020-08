Future maison des JO à Chamrousse : un Échirollois confie ses plus beaux skis

Entrer chez Daniel Liprandi à Échirolles, c'est embrasser du regard 100 ans de ski. "Je ne collectionne que les skis droits !" précise le maître des lieux. Une partie des paires est alignée dehors. On commence par les années 1980 et ses couleurs bariolées. Et plus on avance dans le jardin, plus on recule dans le temps... jusqu'à ce petit appentis, au fond, où sont entreposées les pièces en bois, dont une paire de ski "de l'époque de Duhamel" assure le collectionneur. En 1878, Duhamel - Henry de son prénom - avait rapporté de l'exposition universelle de Paris une paire de skis qu'il s'était empressé d'essayer sur les pentes de Chamrousse.

Une collection de plusieurs centaines de paires © Radio France - Lionel Cariou

VR 17 et Strato

Parmi les belles pièces de Daniel Liprandi, il y a aussi les "VR 17" de Dynamic - "les skis de Killy !" - ou des Rossignol Strato, stars des années 60. Il a aussi des marques plus confidentielles : les skis Michallet, fabriqués au Sappey-en-Chartreuse, les skis Duret, les skis Lacroix... Brocantes, déchetteries, petites annonces, bouche à oreille : Daniel Liprandi est constamment à l'affût, prêt à dégoter une nouvelle paire pour compléter sa collection. Et il insiste : "ne jetez pas vos skis! Apportez-les chez moi!" (*)

Les skis des chasseurs alpins © Radio France - Lionel Cariou

Notre-Dame-des-Neiges

Depuis 40 ans, il accumule : près de 600 paires de skis ! Daniel Liprandi s'est tout de même délesté d'une petite partie de sa collection. Il vient d'en confier 38 à la station de Chamrousse qui veut ouvrir une "Maison des JO et des sports d'hiver" pour mettre en valeur son histoire. Pourquoi laisser ainsi partir ses plus belles pièces ? "J'ai 76 ans, je ne vais pas les emmener dans mon cercueil" répond le retraité du tac-au-tac.

Une collection impressionnante © Radio France - Lionel Cariou

D'autant que Chamrousse est l'un des berceaux du ski depuis Duhamel, et que Daniel Liprandi, toujours actifs sur les spatules, aime y tracer des courbes. "On a déjà le bâtiment, souligne Franck Lecoutre, le directeur de l'Office de Tourisme : c'est la chapelle Notre-Dame-des-Neiges qui a été désacralisée et qui est très bien située, sur le front de neige de Chamrousse 1650."

La collection d'un Cafiste

Le projet devrait voir le jour d'ici deux ou trois ans. Cette "Maison des JO et des Sports d'hiver" accueillera une partie de l'exposition que le Musée Dauphinois a consacré aux stations, mais aussi les skis de Daniel Liprandi. "J'aimerais qu'on l'appelle 'la collection d'un Cafiste'", sourit l'Échirollois, membre du Club Alpin Français. Comme Henry Duhamel, qui avait fondé la section grenobloise du CAF en 1874.

* pour contacter Daniel Liprandi : therese.liprandi@free.fr