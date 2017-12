Future scène nationale de Clermont-Ferrand : le chantier a commencé

Le chantier de la future scène nationale de Clermont-Ferrand vient de démarrer. Ce nouveau lieu ouvrira au public pour la saison culturelle 2019-2020.

Voilà près de dix ans qu'il est question de construire cette scène nationale sur le site de l'ancienne gare routière de Clermont-Ferrand. Un projet qui entre enfin dans sa phase concrète avec ce lundi 11 décembre 2017, la pose officielle de la première pierre.

Le chantier de la future scène nationale de Clermont-Ferrand est prévu jusqu'à fin 2019. © Radio France - Juliette Micheneau

Le chantier a réellement démarré début décembre et doit se terminer fin 2019, idéalement en septembre pour le lancement de la saison culturelle 2019-2020. Les travaux sont programmés du lundi au vendredi de 7h à 18h et les engins accéderont au chantier par la rue Abbé-de-l'Epée et par la rue Léo-Lagrange, la seule a être condamnée.

Un lieu indispensable au maintien du label scène nationale

Clermont-Ferrand était la dernière ville de France à ne pas avoir de lieu dédié à sa programmation culturelle. "Avoir un lieu est une des conditions pour avoir le label 'scène nationale'. Si nous avions perdu le label au moment où nous avions l'ambition d'être candidat à la capitale européenne de la culture, c'était une contradiction", rappelle le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi.

Pour le directeur de la Comédie, ce lieu et ces deux salles vont apporter un grand confort à la fois aux spectateurs et à ses équipes : "Actuellement, quand nous sommes à la Maison de la Culture, le soir, l'équipe qui travaille en billetterie doit déménager les ordinateurs et les imprimantes à billets, les ramener à 21h30, on ne peut rien laisser dans le lieu, donc on est toujours romanichels !". Jean-Marc Grangier espère aussi toucher un nouveau public avec un lieu plus accessible : "C'est moins intimidant. Toute la partie où il y a les bus, ce ne sont que des vitres. Quand on sera sur le trottoir, on verra tout l'intérieur, comme si on était déjà à l'intérieur."

Le chantier en chiffres

Coût total : 34 millions d'euros dont 12 millions pour la Ville de Clermont

2 salles : 900 et 350 places

10 000 m² de surfaces

Plus de 60 000 spectateurs accueillis lors de la dernière saison de la Comédie