"Futuroween" : le Futuroscope se met aux couleurs d'Halloween

Pour les vacances de la Toussaint, le parc du Futuroscope se pare des couleurs et des décors d'Halloween. Un parcours frissonnant et rigolo pour toute la famille.

Poitiers, France

C'est une musique effrayante qui accueille les visiteurs au Futuroscope depuis samedi 19 octobre. Pendant les vacances de la Toussaint, le parc se met au couleurs d'Halloween et propose un parcours à thème. Bienvenue à "Futuroween".

Dès l'entrée du parc, les visiteurs sont mis dans l'ambiance de "Futuroween" © Radio France - Marie Dorcet

Aliens, monstres et yeux globuleux

Une fois passé l'entrée, les visiteurs passent sous de grand yeux globuleux. C'est le début du parcours de "Futuroween" qui couvre plusieurs zones : Futuropolis, Carnivore Park, la table d'Arthur... Pas moins de vingt tonnes de citrouilles ornent les pelouses du parc (elles seront ensuite cuisinés au restaurant du parc, proposées aux associations et aux collaborateurs), des musique thématiques sont diffusées dans les hauts-parleurs pour mettre petits et grands dans l'ambiance. Jeux de fumée et décors sont aussi de la partie. Partout, les enfants pourront demander "un bonbon ou un sort" au personnel du parc, mais attention : certaines créatures venues d'ailleurs déambulent dans les allées...

Attention aux yeux globuleux au-dessus de vos têtes... © Radio France - Marie Dorcet

Pas de film d'horreur ou d'attractions vraiment effrayantes interdites aux moins de 16 ans ici : "Futuroween" est destiné à toute la famille. "La dernière fois qu'on a fait Halloween au Futuroscope, c'était dans les années 2000. On a lancé quelque chose l'année dernière, pour répondre à une attente des visiteurs, et ça a bien pris. Cette année on a voulu franchir un autre cap en créant une vraie ambiance d'Halloween mais pour une sortie familiale" explique Aurélien Mérit, le responsable animation et spectacle au Futuroscope.

Des aliens ont envahi le Futuroscope. © Radio France - Marie Dorcet

Un travail d'équipe depuis le mois de juin

Ce projet, l'équipe d'animation le prépare depuis le mois de juin. Et tout le monde a retroussé ses manches : les costumes des monstres et le maquillage ont été faits par les employés... Qui sont aussi les créatures qui vont à la rencontre des visiteurs. "On est allé chercher des gens qui avaient envie de participer, même si ce n'est pas leur métier." Des animations sont aussi proposée : une sorcière transforme des ballons en citrouilles ou en balais, les enfants peuvent créer leur propre badge effrayant...

Toutes les équipes ont été mises à contribution, même les cuisiniers. © Radio France - Marie Dorcet

L'année dernière, le parc a accueilli 162 000 visiteurs pendant les vacances de la Toussaint. Les organisateurs espèrent entre dix et douze mille vacanciers par jour pour cette année. Un film en 3D a même été créé spécialement pour l'occasion : une famille en visite dans un parc d'attraction subit le sort d'une vilaine sorcière... Vous savez à quoi vous attendre.

"Futuroween" est au Futuroscope jusqu'au 3 novembre. Un concours de déguisement des organisé le 31 octobre pour les visiteurs.