Festival du film à Sarlat : "j'avais très hâte de venir" Gad Elmaleh fait l'ouverture avec Reste un peu

"J'avais très hâte de venir" explique l'humoriste qui a entendu parler du festival du film de Sarlat par ses amis de cinéma dont Roschdy Zem "un ami de 25 ans". Gad Elmaleh a fait l'ouverture du festival du film de Sarlat ce mardi 8 novembre. Il a rencontré les près de 600 lycéens option cinéma avant de présenter son film "Reste un peu" au public périgourdin à guichets fermés au Rex à Sarlat.

ⓘ Publicité

Pendant une heure, il a été l'invité exceptionnel de France Bleu Périgord depuis les studios délocalisés au Rex à Sarlat

Ses parents et sa sœur jouent leur propre rôle

Dans ce deuxième long-métrage, Gad Elmaleh montre une autre facette. Celle d'un homme en quête, qui se pose beaucoup de questions sur la foi, sur la spiritualité et sur son identité "je n'aurais pas pu faire ce film avant la cinquantaine" explique l'humoriste qui s'intéresse à toutes les religions et qui suit des cours de théologie dans un monastère depuis deux ans. Dans ce docu-fiction, il se met en scène entouré par sa famille et ses amis et il raconte son envie de se faire baptiser pour se convertir au catholicisme, lui qui vient d'une famille de juifs séfarades. Est-ce-vrai ? Est-ce-faux, on ne le saura pas.

Une sortie en salles prévue le 16 novembre

L'acteur et réalisateur enchaîne les projections avant la sortie en salles de "Reste un peu" prévue partout en France le 16 novembre prochain. Sarlat n'est qu'une étape mais il a pris le temps de répondre à toutes les questions et aux demandes d'autographes des spectateurs.

Gad Elmaleh a annoncé qu'il participait au prochain film de Philippe Lacheau "Alibi 2". En parallèle de sa carrière cinématographique, continue sa carrière d'humoriste.