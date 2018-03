Gaël Perdriau : "On a les capacités d'accueillir un grand départ du Tour de France à Saint-Étienne"

Par Angy Louatah, France Bleu Saint-Étienne Loire

Invités de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi matin, Christian Prudhomme, Gaël Perdriau et Thomas Voeckler. Au programme la course du jour avec le contre-la-montre de Paris-Nice, mais aussi l'avenir du cyclisme à Saint-Étienne et ce rêve d'accueillir un grand départ du Tour de France.