Gaetano Naccarato, le réalisateur savoyard qui crève l'écran

Quand la Savoie s'exporte dans le cinéma international grâce à Gaetano Naccarato. Le réalisateur et scénariste de 34 ans, natif du Bourget-du-Lac, a réussi à placer son documentaire sur l’agriculture « Farmer, a way of life » aux Oscars. Il va créer, l'année prochaine, un long métrage en Savoie.

Il s'appelle Gaetano Naccarato et le cinéma, il l'a dans la peau depuis tout petit. Vous risquez d'entendre parler de lui dans les prochaines années. Ce réalisateur et scénariste savoyard de 34 ans est natif du Bourget-du-Lac, en Savoie. Il s'est brillamment qualifié dans la course aux Oscars 2022 avec son court-métrage "Agriculteur, un mode de vie", disponible cette semaine sur Internet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Si son talent se fait déjà connaître outre-atlantique. Il a déjà reçu une trentaine de prix internationaux. En septembre 2022, le jeune réalisateur va commencer le tournage d'un long-métrage projeté à l'international avec une particularité : 90% des images seront tournées chez nous, en Savoie.

Réalisateur et scénariste autodidacte

Gaetano n'a pas fait d'école de cinéma, si ce n'est l'obtention d'un baccalauréat option cinéma. S'il est aujourd'hui dans une course aux Oscars, c'est surtout le fruit de nombreuses années de travail.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais avant d'en arriver là, il faut rembobiner la cassette et remonter aux 17 ans du cinéaste. Caméra à la main et sans expérience, il s'essaye et présente son premier long métrage amateur dans des salles de cinéma chambériennes. En 2009, il crée sa microentreprise chez lui, au Bourget-du-Lac et c'est seulement neuf ans plus tard qu'il monte sa société de production pour raconter ses propres histoires.

Il a remporté le Spécial Jury Award lors du 54e festival International à Houston. © Radio France - Louis Fontaine

Pour son futur long métrage, qui doit sortir à l'automne 2023, Gaetano Naccarato va tourner dans le bassin chambérien et la Savoie. Lui qui a traversé une vingtaine de pays dans le monde entier, il a pourtant décidé de tourner dans son département de cœur : "Pourquoi aller ailleurs ? Tous les réalisateurs nous envient d'avoir un tel paysage. J'ai tout ce qu'il me faut à porter de main."