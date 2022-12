Gagnants dans tous les cas : les Franco-Marocains de Creuse en attente de la demi-finale du Mondial

La France et le Maroc s'affrontent mercredi 14 décembre à 20h au Qatar en demi-finale du Mondial de foot.

Ils ne savent pas quel tee-shirt choisir entre celui du Maroc et celui de la France. Les Franco-Marocains de Creuse attendent avec impatience le match de mercredi soir. A 20h, les Bleus affrontent les Lions de l'Atlas en demi-finale du Mondial de foot au Qatar.

D'un côté, les Français double champions du monde rêvent d'une troisième étoile sur leur maillot. De l'autre, les Marocains veulent écrire l'histoire du football africain, qui n'est jamais arrivé à ce stade de la compétition.

"On gagne dans tous les cas"

Les Creusois d'origine marocaine ont le cœur qui balance. "On gagnera dans tous les cas", rigole Nadia, née en Creuse mais dont la famille vient du Maroc. Cette Guérétoise regardera le match avec toute sa famille : "Je ne suis pas fan de foot mais c'est un moment de partage et d'euphorie, ce n'est que du bonheur."

Elle avoue tout de même qu'elle supportera un peu plus le Maroc : "Pour une fois, j'aimerais qu'ils gagnent, l'opportunité ne se représentera peut-être pas. Un pays d'Afrique qui gagne une coupe du monde, ce serait un grand bonheur. Déjà se qualifier en demi-finale, on ne va pas dire que c'est un miracle mais presque !" Ses collègues la chambrent au travail : "Je me fais charrier, je leur dis qu'ils vont se prendre une raclée, ça fait rigoler tout le monde (rires)."

"La folie au Maroc"

Pour Samy, dont le père est né au Maroc, la soirée promet aussi d'être "grandiose, quel que soit le résultat". Quel maillot portera-t-il mercredi soir ? "Ah, celui du Maroc quand même ! Ce serait historique qu'il passe, surtout contre une équipe française championne du monde." Il regardera le match tout en travaillant, puisqu'il est serveur au Hopstage à Guéret, l'un des bars qui retransmet la rencontre : "Tous les clients vont supporter et vont chambrer, mais dans tous les cas ce sera une grande fête."

Il reçoit énormément de messages de sa famille au Maroc : "Pour eux c'est déjà la fête, l'ambiance est faramineuse. Mes petits cousins ne sont pas allés à l'école pour regarder les matchs, le Maroc tout entier s'est arrêté !" Son pronostic ? "Le cœur dit 2-1 pour le Maroc, mais la réalité dit 2-1 pour la France. On verra qui aura le plus les tripes pour gagner, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une équipe championne du monde, et une autre qui n'est jamais allée en finale."

Le co-président de l'association Creuse-Maghreb, Bouchaib Khallouky, ne sait pas non plus sur quel pied danser : "Que le meilleur gagne ! On a deux belles équipes qui font du beau jeu, ce sont de bons techniciens du foot, e pense que ça se jouera aux tirs aux buts."