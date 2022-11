Gagnez l'affiche d'Avatar 2 La voie de l'eau avec France Bleu Périgord

Aurélien et Théo vous montrent l'affiche du film "Avatar 2 La voie de l'eau" à gagner sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous offre en avant première ce mardi 29 novembre 2022 à 17h35 dans la chronique cinéma avec le réseau Ciné Passion en Dordogne , l'affiche officielle (grand format et plastifiée) du nouveau film très attendu de James Cameron "Avatar : la voie de l'eau" (sortie nationale le 14 décembre).

ⓘ Publicité

Le pitch du film : Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, "Avatar : La voie de l'eau" raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Le Cinéma sur France Bleu Périgord

France Bleu Périgord, la radio du cinéma, vous donne rendez-vous chaque jour du lundi au dimanche :