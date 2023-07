Gagnez "Ratures indélébiles" par Camille K. et Aurelle Gaillard, Prix de la BD France Bleu 2023

Ratures indélébiles par Camille K. et Aurelle Gaillard, prix de la BD France Bleu

L'histoire

Pourquoi ça fait si mal ?

Juliette et Mathilde sont amies depuis toujours. En cette rentrée en 4e, Mathilde a des envies de popularité et un crush pour le beau Thomas. Elle se rapproche alors de Karine, qu’elle semble admirer plus que tout.

Juliette n’apprécie pas vraiment Karine, sa bande, et les airs rebelles qu’ils se donnent. Une incompréhension grandissante s’installe entre les deux amies.

Peu à peu, c’est un étrange mécanisme d’exclusion qui se met en place, jusqu’à ce qu’une photo de Juliette, à demi-nue, soit prise dans les vestiaires…