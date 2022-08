Gagnez sur France Bleu La Rochelle un séjour pour 2 personnes sur l'Ile d'Oléron

Cette semaine, du lundi 29/08 au vendredi 02/09/2022, jouez chaque jour au "Mouette-Mouette" avec Matthieu Moebs, et si vous avez le plus grand nombre de points et de bonnes réponses, vous êtes le(a) champion(ne) de la semaine !

Pour découvrir et visiter la lumineuse Oléron, Infiniment-Charentes vous offre :

- une nuitée pour 2 personnes, avec les petits déjeuners à l' ATLANTIC HOTEL , 11 rue de la sablière - La Menounière à Saint Pierre d'Oléron.

Au coeur d'un authentique village oléronais sur la côte ouest de l'île, loin de la foule, à 150 mètres de la plage de la Menounière, l'Atlantic Hôtel*** vous offre le cadre idéal pour vous ressourcer et vivre la nature à votre rythme... et dans le calme. Les chambres, studios et suites-appartements vous accueillent dans une ambiance conviviale et chaleureuse pour un séjour en couple, en famille ou entre amis. La piscine chauffée de l'hôtel vous attend pour un moment de détente et de bien-être.

La piscine de l'Atlantic Hôtel à Saint Pierre d'Oléron - @atlantic hôtel

A gagner aussi :

- un repas (déjeuner ou diner) pour 2 personnes au restaurant Le grain de sable , 839 rue de l'Océan à Domino - Saint Georges d'Oléron.

Une cuisine raffinée et abordable à déguster les pieds sur la plage ..ou presque ! - lapetiteplage.com

Nos relations privilégiées avec des producteurs oléronais vous garantissent des produits de terroir et de qualité. Notre cuisine se doit de valoriser la richesse et l’originalité de nos productions locales. Nous nous attacherons aussi à ce que cette production soit raisonnée et ainsi minimiser son impact environnemental. Fabrice Roux

- un "voyage" pour 2 personnes dans Le Petit Train de Saint Trojan les Bains .

Au départ de la Gare de Saint-Trojan-les-Bains, au sud de l'Ile d'Oléron, Le p'tit Train de Saint-Trojan vous conduira, sur 12 kms aller-retour aux confins sauvages du Pertuis de Maumusson avec ses paysages magnifiques de sable fin et de pinèdes inaccessibles par la route.

Le p'tit de Saint Trojan - @wikipedia

Alors, tentez votre chance et rendez vous en direct sur France Bleu La Rochelle chaque jour de la semaine de 11h à 11h45