Gagnez un magnifique séjour à la Cité du Vin de Bordeaux avec France Bleu Poitou

France Bleu Poitou et la Cité du Vin vont faire des heureux ! Du lundi 26 au vendredi 30 juin, dans l'émission "On joue ensemble" à 11 heures avec Sonia Brunet, vous pourrez remporter un magnifique séjour à la Cité du Vin à Bordeaux ! Jugez plutôt : deux places pour la nouvelle exposition permanente et le belvédère de la Cité du Vin (places valables un an-valeur de 54 €), une carte cadeau de 50 € pour le restaurant Latitude 20 valable pour le déjeuner à la brasserie ou pour un achat à la cave (au rez-de-chaussée de la Cité du Vin - valable 1 an (valeur 50 €) et une nuit pour deux personnes à l’Appart’City Bordeaux Chartrons dans un studio, sans oublier le petit déjeuner ! Pour rafler la mise, il suffit de jouer avec Sonia à 11 heures sur France Bleu Poitou en répondant à 4 questions. Si vous avez les 4 réponses : le jeu continue et vous accédez donc au podium.

La nouvelle exposition permanente ? incontournable

C'est un évènement à ne pas manquer cet été en Nouvelle-Aquitaine : au cœur d’un bâtiment à l’architecture emblématique, cette nouvelle exposition permanente vous propose un voyage sensoriel dans l’univers du vin. Au programme, 18 modules à explorer : paysages et vignobles du monde, histoire, arts, arômes, fabrication du vin, art de vivre ou encore gastronomie. La visite se termine au Belvédère avec la dégustation d’un verre de vin du monde ou d’un jus de raisin bio et une vue à 360° sur Bordeaux !

Les entrées à la Cité du Vin, la carte cadeau, le restaurant et une nuit pour deux personnes, la Cité du Vin met les petits plats dans les grands pour les auditeurs de France Bleu Poitou. Alors, rendez-vous ce lundi à 11 heures avec Sonia Brunet ! Bonne chance !