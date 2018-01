C'est le 9 février prochain que se tiendra la 33éme édition des Victoires de la Musique. La cérémonie sera diffusée en direct à la télévision. Au cours de la soirée, les organisateurs ont annoncé que plusieurs hommages seront donnés aux récents artistes disparus (Johnny Hallyday et France Gall notamment).

Orelsan, Charlotte Gainsbourg, Louane ou encore Gérard Depardieu

Le rappeur Orelsan fait figure de favori cette année, avec pas moins de trois nominations (meilleur artiste, meilleur album avec La fête est finie et meilleur clip avec le titre Basique). À signaler également la présence parmi les nommés de Bernard Lavilliers et Soprano. Du côté des femmes, Charlotte Gainsbourg (trois fois nommée mais jamais récompensée), Louane et Catherine Ringer sont en lice dans la catégorie artiste féminine de l'année.

Pour la chanson originale de l'année, on retrouve à nouveau Soprano et la jeune Louane, aux côtés de Bigflo & Oli et du groupe Kyo. À noter également la présence de Gérard Depardieu dans la catégorie concert pour Depardieu chante Barbara, face à Julien Doré et Camille.

Retrouvez ci-dessous la liste complète des nommés et donnez-nous votre palmarès personnel en votant pour vos artistes de l'année...

La liste des nommés

Artiste féminine :

Charlotte Gainsbourg

Louane

Catherine Ringer

Artiste masculin

Bernard Lavilliers

Orelsan

Soprano

Chanson originale

Dommage - Bigflo & Oli

Ton Mec - Kyo

Si t'étais là - Louane

Roule - Soprano

Album révélation

Comme on respire - Aliose

Petite Amie - Juliette Armanet

Présence - Petit Biscuit

Révélation scène

Eddy de Pretto

Gaël Faye

Fishbach

Album de chansons

Nues - Brigitte

L'un de nous - Albin de la Simone

Géopoétique - MC Solaar

Album rock

Puzzle - BB Brunes

Accidentally Yours - Lady Sir

The Evol - Shaka Ponk

Album de musiques électroniques ou dance

Deux - Alb

Temperance - Dominique Dalcan

Karmaprena - Fakear

Album de musiques urbaines

La Vraie Vie - Bigflo & Oli

Flip - Lomepal

La fête est finie - Orelsan

Album de musiques du monde

La Confusion d'Amadou & Mariam

Lamomali de -M-, Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Fatoumata Diawara

Mogoya d'Oumou Sangaré

Concert ou spectacle musical

Tournée de Camille

Depardieu chante Barbara, Gérard Depardieu

&Tour, Julien Doré

Création audiovisuelle

Basique d'Orelsan

Pourvu de Gauvain Sers

Territory de The Blaze