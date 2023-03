Gagnez vos places pour le spectacle des Chevalier du Fiel: Travaux d'enfer

Les Chevalier du Fiel: Travaux d'enfer

Après les 4 très gros succès précédents, tant sur scène qu’à la télévision,

voici le nouvel épisode de la grande saga des LAMBERT.

Monsieur et Madame LAMBERT se lancent dans la rénovation ….

Qui dit bricolage dit crises de nerfs, catastrophes et rebondissements.

Les Chevaliers du Fiel dans ce nouveau délire jouent 14 personnages différents.

Toujours plus fou, toujours plus drôle, toujours plus cinglé mais tellement vrai !

Vous allez vous reconnaitre dans ces travaux qui sont… incroyables …

Ça chante, ça se menace, ça explose même, ça rigole, ça dégénère,

c’est normal ce sont des travaux d’enfer !

Si vous aussi vous souhaitez rire et applaudir les Chevalier du Fiel au Cube de Troyes le 29 mars, jouez avec France Bleu Champagne Ardenne en cliquant sur le lien ci-dessous: