Gagnez votre séjour à Limoges pour profiter de la magie de Noël avec France Bleu Limousin

Un programme riche vous attend !

La Ville de Limoges accueille pour cette édition 2022, deux marchés traditionnels d’une cinquantaine chalets et de nombreuses animations : patinoire, déambulations, chalet du Père Noël et son lutin, et pour la deuxième fois, un vidéo-mapping sur la façade de l’église Saint-Pierre-du-Queyroix.

Venez découvrir le centre-ville de Limoges aux couleurs de Noël pendant tout le mois de décembre !

ⓘ Publicité

TOUT LE PROGRAMME ICI

Deux jours avec la personne de votre choix pour profiter de la magie de Noël

France Bleu Limousin vous offre un séjour pour deux personnes comprenant :

une nuit d'hôtel à Limoges, logement en chambre double avec petit-déjeuner

un diner dans un restaurant du centre ville

Le nom du gagnant sera connu Vendredi 16 décembre sur l'antenne de France Bleu Limousin entre 16h et 18h.

BONNE CHANCE !