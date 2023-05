Gagnez votre séjour au festival « Bordeaux fête le vin 2023 » avec France Bleu Périgord

Comme chaque année "Bordeaux Fête le Vin 202 3" est un événement incontournable et populaire qui s’attache à promouvoir la destination de Bordeaux à travers ses vins, ses produits locaux et artisanaux et son patrimoine. Au programme des 4 jours : festivités, vin, musique, culture et voiliers. A partir du 22 juin 2023, les quais de la Garonne se transforment en village des appellations, sur plus d'1 km avec 1200 vignerons et négociant s, 80 appellations viticoles et une vingtaine de producteurs gourmands. Du 22 au 25 juin 2023, profitez aussi des concerts dégustation, des ateliers et des animations pour plonger dans l’univers des vins de Bordeaux et de sa région. Le PASS de 11 dégustation permet de découvrir la diversité des vins de la région. A consommer avec modération.

Dans un des pavillons des Appellations lors de la fête du vin 2022 - Laureen Horvath

Trois scènes accueilleront en soirée (18h-23h), douze concerts live et quatre DJ Set, avec une programmation éclectique (soul, hip-hop, sonorités urbaines, jazz...). Prolonger la découverte dans le vignoble avec des pauses gourmandes . Produits locaux, gastronomie seront au rendez-vous. Sur les quais ne manquez pas les grands voiliers d'exception** comme le Belem, El Galeon, le Santa Manuela, André Yvette et les Pen Duick. Certains d'entre eux seront ouverts à la visite. Le programme est à découvrir ** ici .

La fête du in 2022 vu par drone et Tchin Tchin - Laureen Horvath

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Cette semaine, du lundi 29 mai au vendredi juin 2023, jouez pour gagner un séjour de 2 jours pour 2 personnes pour découvrir "Bordeaux fête le vin". Un lot comprenant une nuit en hôtel 3 étoiles à côté de la Cité du Vin et des halles avec petit-déjeuner inclus, 2 PASS dégustations avec 11 dégustations sur les Pavillons Vin :

1 dégustation sur le Pavillon “Vins de Nouvelle-Aquitaine”

1 dégustation sur le Pavillon “Saint-Émilion - Pomerol - Fronsac”

1 dégustation sur le Pavillon “Bordeaux & Bordeaux Supérieurs Rouges”

1 dégustation sur le Pavillon “Mouton Cadet - Baron Philippe de Rothschild”

1 dégustation sur le Pavillon “Les Côtes de Bordeaux”

1 dégustation sur le Pavillon “Grave - Sauterne”

2 dégustations sur le Pavillon “Vins frais de Bordeaux”

2 dégustations “Coup de Cœur”

1 verre à dégustation et son étui porte-verre

Vous disposerez d'une carte à scanner sur les Pavillons pour débiter les dégustations et profiterez de nombreux avantages chez les partenaires de l'évènement.

2 City Pass de 2 jours : le pass indispensable pour profiter pleinement de votre séjour à Bordeaux ! Sont inclus :

La Cité du Vin

Le Bassin des Lumières

15 musées et monuments

Transports illimités

1 visite de la ville (à réserver au comptoir de l'Office de Tourisme)

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, d'une valeur de 271€, chaque jour, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par un chapeau et une Fouta France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !