Festival des Lanternes à Gaillac : le cap des 200.000 places vendues franchi

Le Festival des Lanternes de Gaillac, dans le Tarn, fait encore recette pour sa deuxième édition. À mi-parcours, plus de 200.000 personnes ont acheté leur billet et 120.000 visiteurs sont déjà venus. Les 250.000 entrées de l'an dernier devraient être dépassées d'ici le 6 février.

L’engouement ne se dément pas à Gaillac dans le Tarn. Les 1 000 lanternes installées dans le parc de Foucaud attirent toujours les curieux pour cette deuxième édition. Rien que sur le mois de décembre, 200.000 places ont été vendues et 120.000 personnes se sont déjà rendues sur place depuis le début de l’événement le 1er décembre.

Les organisateurs espèrent arriver à 300 000 visiteurs d'ici le 6 février, date de fin du festival, soit 50.000 de plus que l'an dernier.

"On travaille mieux que l'année dernière"

Difficile néanmoins de dire pour les commerçants s'il y a plus ou moins de monde. Les aménagements de cette année au niveau des parkings et du cheminement des piétons enlèvent l'effet de masse qu'ils pouvaient constater l'année dernière. Mais pour André qui tient un snack-bar dans le centre-ville, l'affluence est toujours là. "Pour nous on travaille mieux que l'année dernière, remarque-t-il. Ça mets un peu de beurre dans les épinards." Il ne sait pas si cette hausse est liée à une fréquentation en progression ou à des visiteurs qui consomment plus.

En tout cas, il n'est pas le seul à profiter de cet engouement. "Comme l'année dernière un impact très positif, surtout depuis les vacances scolaires", constate Christian qui tient une pizzeria. Il a embauché qautre personnes pour compléter ses équipes. "L'année dernière, on avait un petit peu peur parce qu'on ne savait pas comment cela allait se passer. Là on avait plus de certitude", explique-t-il.

Des visiteurs de toute la France et même d'autres pays

Les visiteurs viennent aussi de plus en plus loin constatent Guy qui tient une droguerie "Ça fait connaître Gaillac dans toute la France, et même ailleurs puisqu'il y a des Belges qui viennent."

Mais tout le monde ne profite pas de cette affluence. "Je suis obligée de faire des heures supplémentaires parce qu'à 16 h tout est bloqué, fait remarquer Marie-Claire qui tient une supérette. Je suis obligé de fermer un peu plus tard pour essayer de récupérer le chiffre."

Et si vous souhaitez aller voir le festival des lanternes, sachez qu'il est ouvert tous les jours de 18h à 23h jusqu'au 6 février. Comptez entre 13 et 20€ pour le billet d'entrée.