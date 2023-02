Gaillac dans le top 5 des villes les plus accueillantes de France

Gaillac est dans le top 5 des villes françaises les plus accueillantes de France selon un sondage mené par booking.com.

La plateforme de réservations d'hébergement, de taxis et de location de voitures a classé les villes en fonction des commentaires reçus jusqu'en novembre 2022. La ville tarnaise arrive juste après trois communes alsaciennes et devant Saint-Emilion.

"L'accueil, c'est dans la nature du Tarnais"

Un succès qui fait plaisir à Marie Dijou-Fabre. Elle tient à Gaillac la chambre d'hôte "au nid de la Madeleine" depuis 9 ans : "c'est vrai que les Tarnais ont une attitude bienveillante, quand on rencontre quelqu'un dans la rue qui a l'air perdu on le renseigne, on s'arrête aux passages cloutés pour que les gens traversent ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, on est accueillant, c'est dans la nature du Tarnais."

L'atout de Gaillac c'est aussi reconnaît t'elle, sa capacité d'hébergement et son patrimoine : "c'est clair qu'à Gaillac et ses alentours il y a beaucoup de chambres d'hôtes et le Tarn a pris un essor depuis au moins cinq ans, on voit de gens qui viennent du monde entier, en plus Albi (qui est à 25 kms de Gaillac ndlr) est classé à l'Unesco, et la fête du vin ramène beaucoup de monde".

Marie Dijou-Fabre tient sa chambre d'hôte avec fierté. Chez elle le ton est donné au pied de l'escalier,

elle accueille ses hôtes en les plongeant dans le folklore local, devant une multitude de médailles accrochées à un porte-cierges : "la chambre a été faite dans les anciens appartements des grands-parents, ils faisaient partie de toutes les confréries du bien-manger et du bien-boire, ils portaient toutes ces décorations et faisaient des défilés". De quoi donner envie au visiteur de tester toutes les spécialités gastronomiques locales.

Marie devant les médailles des confréries auxquelles appartenaient les membres de sa famille, de quoi immédiatement plonger le touriste dans le folklore local. © Radio France - Pascale Danyel

Un peu plus loin dans son entrée Marie dispense ses bons conseils comme une annexe de l'office de tourisme, du coup son livre d'or et remplit de petits mots gentils et de remerciements. Ss clients viennent rallonger la liste des amoureux de Gaillac comme ce couple d'Anglais qui aime quand tout le monde les salue sur le marché ou dans les parcs : "quand on va au marché tout le monde a le sourire et prend le temps de parler, quand on va au parc, les gens nous disent bonjour, c'est très sympa" commentent Ian et Mandy installés depuis cinq ans sur la commune voisine de Souel entre Gaillac et Cordes-sur-Ciel.

Et comme en plus au classement Gaillac arrive devant une autre destination connue pour son vin Marie est aux anges : "on dépasse Saint-Emilion, alors tout va bien !" dit t'elle avant de partir dans un grand rire.