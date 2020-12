Galerie éphémère Artyshop : pourquoi pas une oeuvre d'art au pied du sapin ?

La galerie éphémère et boutique l'Artyshop est le projet de l'association Le Cartel, qui regroupe des artistes d'Avignon et du Grand Avignon. Des œuvres y sont présentés à des prix accessibles, idéales pour des cadeaux de Noël éthiques et originaux.

Et si, plutôt que d'aller dans un grand magasin, vous faisiez vos courses de Noël ... dans une galerie d'art ? Pas à la portée de toutes les bourses ? Faux ! Sur les murs de la galerie éphémère et boutique l'Artyshop à Avignon vous trouverez des œuvres à prix tout à fait accessibles.

L'Artyshop, projet de l'association d'artistes d'Avignon et du Grand Avignon Le Cartel, se tient tous les ans depuis huit ans maintenant. Cette année, l'exposition est installée derrière l'église des Célestins. Les œuvres présentées vont de la carte postale au tableau en passant par la sérigraphie ou l'illustration. De quoi déposer sous le sapin un cadeau à la fois éthique et original.

Les oeuvres exposées sont toutes réalisées par des artistes d'Avignon et sa région. © Radio France - Mathilde Bouquerel

Soutenir les artistes locaux

Hélène est venu à l'Artyshop avec son fils. La Villeneuvoise vient de faire l'acquisition d'un cahier de coloriage qu'elle offrira à sa petite fille et elle est très satisfaite de son cadeau. "Je trouve que c'est une très belle initiative de permettre aux habitants de la région d'acheter de l'art à petit prix", s'enthousiasme-t-elle, "Je préfère que ce soit un artiste local, que je connais, qui ait fait l'objet, c'est plus intéressant."

De son côté, Rémi s'est arrêté devant l'une des œuvres de l'exposition. C'est un collage d'Aurélie Binet, une artiste qu'il avait déjà repérée à l'Artyshop l'année dernière. "Je lui avais déjà acheté plusieurs pièces l'année dernière et je m'aperçois que j'aime bien ce qu'elle fait puisque cette oeuvre aussi m'a tapé dans l’œil", témoigne-t-il. Et quand on lui demande s'il va l'offrir à des proches, il répond avec un sourire : "Je vais même l'offrir à des très proches, comme ça moi aussi je pourrai en profiter !"

Les artistes du collectif Le Cartel tiennent la galerie et la boutique L'Artyshop © Radio France - Mathilde Bouquerel

Le succès de ces œuvres d'art accessibles

Et ils sont de plus en plus nombreux comme Hélène et Rémi. C'est ce que constate la peintre Catherine Duschesne, exposée à l'Artyshop cette année : "Je pense qu'il y a vraiment des gens qui veulent, délibérément, offrir des œuvres d'art. Le fait d'acheter directement à l'artiste, que ce soit une pièce unique ou produite à très petite échelle, tout cela séduit de plus en plus de monde."

L'Artyshop est ouverte jusqu'au 31 décembre prochain de 11h à 19h, au 33 place des Corps Saints à Avignon.