Galette des rois : une chef pâtissière vous donne ses conseils pour une galette maison réussie

L'épiphanie n'aura lieu que le jeudi 6 janvier mais certains se sont déjà jetés sur la galette des rois. Présente dans les supermarchés depuis plusieurs semaines, les boulangeries commencent à les préparer ce week-end.

Si certains décident de l'acheter toute faite, il n'est pas si compliqué de se lancer dans la réalisation de ce gâteau feuilleté. Pour vous aider, nous avons contacté Nina Métayer. C'est l'une des meilleures chefs pâtissières de France et elle vous donne quelques conseils pour réussir à la perfection votre galette maison.

Sans bons ingrédients, le gâteau risque d'être décevant en bouche. Surtout que la base de la galette c'est bien sûr sa pâte feuilletée. Pour cela, vous pouvez la réaliser chez vous avec de la patience. Sinon, Nina Métayer vous recommande de l'acheter auprès d'un boulanger.

Pour faire sa galette, il faut choisir une bonne pâte feuilletée chez un artisan. Il a le coup de main et le geste précis.

C'est l'une des étapes cruciales pour la réussite de votre galette des rois. La garniture donne ce goût unique à ce gâteau feuilleté. Il y a bien sûr la célèbre frangipane présente dans la plupart des galettes. Mais elle peut être remplacée par une crème d'amandes.

Pour la crème d'amandes, vous aurez besoin d’œufs, du sucre, de la poudre d'amende, du beurre. Selon les goûts on peut ajouter de la fleur de sel, des sucres moins raffinés, des farines plus travaillées.

Et pour ce qui est de la frangipane...

Pour la frangipane il faudra mélanger une crème pâtissière et une crème d'amandes. Et on peut ajouter d'autres ingrédients selon les goûts.