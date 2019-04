Game of Thrones : avant l'ultime saison de la série, les fans dans la peau des héros à Pessac

La série de tous les records, Game of Thrones, va entamer sa huitième -et dernière- saison. Alors que les millions de fans trépignent d'impatience, à Pessac, le centre de jeu immersif Eventyr s'est mis aux couleurs de l'événement et s'est replongé dans l'ambiance de la série ce week-end.

Bordeaux, France

C'est la série de tous les records. Game of Thrones entre dans sa huitième et ultime saison : le premier épisode est diffusé dans la nuit de ce dimanche, 3h du matin heure française. C'est le début de la fin pour cette production télévisuelle américaine qui puise une partie de son inspiration dans le Moyen-âge et ses jeux de pouvoir, en y ajoutant une touche de fantastique Une recette au succès mondial. En France, comme ailleurs, les nombreux fans de la série attendent avec une impatience déjà teintée de nostalgie la fin de la série.

A Pessac, une aventure grandeur nature pour tromper l'impatience

Le jeu immersif Eventyr, implanté à Pessac depuis quelques mois, n'a pas manqué de se transformer en mini-Westeros -le continent imaginaire où se déroule la série- ce week-end. Pour les fondateurs de ce lieu, à mi-chemin entre l'escape game et le jeu de rôle grandeur nature, il était impensable de ne pas se mettre aux couleurs de la série qui va sans doute marquer durablement l'histoire de la télévision.

"Pour se replonger dans le bain de la dernière saison" explique Clarisse, "pouvoir divertir les gens, leur faire peur, sur un parcours de vingt minutes." Alexis, co-fondateur avec Clarisse d'Eventyr, a même mouillé la chemise, ou plutôt l'armure, pour l'occasion : il a pris le costume du garde et a rejoint la quinzaine d'acteurs chargés d'effrayer, ou d'aider, les joueurs dans le labyrinthe des douze salles.

Winter is coming, c'est jamais fini !

A la sortie, les groupes de joueurs sont encore plus impatients de connaître la fin de la série. Car une question les taraude depuis huit ans et le premier épisode : qui va finir sur le trône de fer ? Autour des tables de la taverne, les débats vont bon train...et sont déjà teintés d'une petite émotion. "De la nostalgie" confie Anaïs "après, est-ce que ça va me manquer...ça dépend de la fin !" Pour Dimitri et ses amis, "toutes les bonnes séries doivent se finir un jour...mais heureusement qu'on pourra re-regarder les épisodes !" Ils en sont sûrs, la série a eu un tel impact que les jeux et produits dérivés n'ont pas finir d'exister. "Winter is coming, c'est jamais fini !"

Des chiffres qui donnent le tournis

La savante recette de Game of Thrones, mélange de scènes sanglantes, de troublants jeux politiques, de sexe et d'histoires familiales complexes, a fait de la série une machine à chiffres démesurés : 31 millions de téléspectateurs rien qu'aux Etats-Unis, en moyenne, par épisode lors de la précédente saison. Cette saison, chaque épisode a coûté 15 millions de dollars. Et depuis 2011, la série a raflé la bagatelle de 47 Emmy Awards, prestigieuse récompense pour les séries télévisées aux USA. Autres records plus surprenants : c'est la série la plus meurtrière de tous les temps, plus de 170 000 personnages tués !

Reportage - A Pessac, se glisser dans la peau des héros pour tromper l'impatience grandissante Copier

La fin de la série phénomène est programmée pour le 19 mai 2019. Et certains fans confient qu'ils verseront sûrement une petite larme...