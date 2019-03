"Game of Thrones" : découvrez la bande-annonce de l'ultime saison

Une première bande-annonce de la 8e et ultime saison de la série télévisée phénomène "Game of Thrones" vient de sortir. France Bleu vous propose de la découvrir.

"Winter is coming". Les fans du monde entier avaient coché la date du 05 mars 2019 dans leur calendrier. Ce mardi HBO, la chaîne qui produit la spectaculaire et très suivie série télévisée médiévale-fantastique "Game of Thrones", vient de "lâcher" une première bande-annonce. La diffusion du premier épisode de cette saison 8 est prévue pour le 14 avril 2019 aux États-Unis.