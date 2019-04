Game of Thrones : l'illustrateur de la saga, Marc Simonetti, vient d'Annecy

L'ultime saison de la série culte sort dans la nuit de dimanche à lundi en France. A l'origine, Game of Thrones est un roman, "Le Trône de Fer", de l'auteur américain George R. R. Martin. Les couvertures des éditions françaises de la saga sont réalisées par le Haut-Savoyard Marc Simonetti.

Annecy, France

Les dessins de Game of Thrones, c'est lui. Marc Simonetti est ingénieur de formation. Il a travaillé deux ans dans une entreprise. Mais très vite, il a pris quelques crayons en main pour se reconvertir en illustrateur. Aujourd'hui, cet Annécien illustre les couvertures de la saga littéraire "Le Trône de Fer".

La couverture de L'intégrale 1 de la saga Le Trône de Fer réalisée par Marc Simonetti - Marc Simonetti

"C'est un livre que j'ai adoré très tôt, se souvient Marc Simonetti, avant la sortie de la série." Comme il était fan du livre, au début de sa carrière d'illustrateur, il postule naturellement pour dessiner le jeu de cartes à collectionner de la saga. "Et comme à la même période je travaillais pour les éditions J'ai lu, on m'a proposé d'illustrer les livres."

La référence de George R. R. Martin

Ses illustrations ont plu à George R. R. Martin. L'auteur a même adoubé Marc Simonetti en lui disant qu'il sera désormais la référence diffusée auprès de ses collaborateurs.

L'Annécien a même rencontré l'auteur. "C'est quelqu'un de très gentil. Quand on s'est rencontré, il se faisait arrêter par des gens tous les cinq mètres. Il s'arrêtait à chaque fois pour signer des autographes." Marc Simonetti avoue aussi avoir été un peu intimidé. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un tel auteur.

Quand on lit ses textes, on s'imagine tous la même chose.

En tant qu'illustrateur, le Haut-Savoyard ne se voit pas vraiment comme un artiste. "J'ai plutôt l'impression d'être du côté des millions de fans qui suivent la série. Faire les dessins, c'est une certaine pression, mais surtout du plaisir. Mais _une des grandes forces de l'auteur, c'est de très bien décrire son univers_. Quand on lit ses textes, on s'imagine presque tous la même chose, alors je ne me trouve aucun mérite."

Pourtant, vous avez très probablement déjà vu l'un de ses dessins. Sa représentation du Trône de Fer a été partagé des milliers de fois sur Internet.

Un brouillon devenu iconique

"_Pour moi, ça a été le plus dur à dessiner_. J'avais fait une première version que j'ai soumise à l'auteur mais ça ne lui plaisait pas. Après j'en ai fait une centaine, de formes et de tailles différentes." Le dessinateur s'appuyait uniquement sur le texte de l'ouvrage qui laissait imaginer quelque chose d’asymétrique et d'imposant. Marc Simonetti ne s'en sort pas vraiment. Alors il décide, un peu par dépit, de tenter quelque chose.

L'ébauche de Marc Simonetti finalement validée par l'auteur - Marc Simonetti

"J'ai refait à peu près le même croquis, mais dans une cathédrale. _On avait quelque chose de très moche dans quelque chose de très beau_. Et là, ça a été validé. Mon schéma été partagé dans le monde entier. Mon image la plus connue, c'est un brouillon !"

Comment on dessine Game of Thrones ?

Entre réalisme et fantastique, il n'est donc pas toujours évident d'illustrer Le Trône de Fer. Alors Marc Simonetti n'hésite pas à puiser dans la peinture classique pour remettre l'oeuvre dans un contexte historique. "L'auteur s'est beaucoup inspiré de la guerre des roses ou des rois maudits."

Mais comment donner vie à la magie et aux mystères ? "Ça n'existe pas, mais il faut que ce soit suffisamment réaliste. Je pars de choses qui sont très belles, comme le Mont-Saint-Michel ou les châteaux du Haut-Kœnigsbourg en Alsace. Mais je les dessine beaucoup, beaucoup plus grand !", insiste le dessinateur.

Un des châteaux dessinés par Marc Simonetti - Marc Simonetti

Qui terminera sur le Trône ?

Marc Simonetti n'a aucune information sur le dénouement de l'intrigue. Mais il dessinera peut-être un personnage victorieux sur le Trône de Fer. "_Mon personnage préféré c'est Tyrion_, mais je verrai plus John Snow ou Daenerys. A voir !"

Et pour connaître la fin de l'histoire, l'illustrateur, comme tous les fans, va dévorer cette ultime saison, devant un écran.