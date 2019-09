Game of Thrones : une deuxième tapisserie à Bayeux

Bayeux, France

L'hiver n'arrive pas encore, mais la tapisserie de Game of Thrones elle s'installe à Bayeux. Si vous n'avez pas saisi l'allusion à la saison la plus froide de l'année, c'est que vous n'êtes pas un adepte de "GOT". Mais l'univers médiéval des dragon et des combats d’épées vous attirera sans doute. Une tapisserie inspirée de la série télévisée à succès est présentée à partir de ce vendredi dans la capitale du Bessin. C'est une vraie broderie commandée par l'office du tourisme d'Irlande (pays où l'essentiel du tournage a eu lieu) et la chaîne américaine HBO.

"C'est une oeuvre aussi étonnante et fascinante que la tapisserie de Bayeux" assure Antoine Verney, le conservateur en chef des musées de la ville qui était l'invité de France Bleu Normandie Matin. La tapisserie Game of Thrones est même plus longue (90 mètres) que celle qui raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant (77 mètres). Là, ce sont les scènes principales des huit saisons de la série qui sont représentées.

à lire aussi Deauville : le marathon Game of Thrones a commencé

La tapisserie de Bayeux a inspiré celle de GOT

"On est vraiment dans un double regard. Il faut pouvoir comparer les deux œuvres en parallèle. Il y a d’énormes proximités dans la manière dont la narration est constituée." Mais est-ce que cela a vraiment sa place aux côtés de la tapisserie classée monument historique et inscrit au registre mémoire du monde par l'UNESCO ? "Cela se justifie pleinement, répond Antoine Verney. La tapisserie de Bayeux est étonnante et fascinante par ses dimensions, sa fragilité aussi. C'est une oeuvre textile du XIe siècle parfaitement conservée. Elle est aussi fascinante par la richesse de sa narration, le nombre de personnages qui sont représentés et la qualité par laquelle on découvre l'histoire de la conquête de l'Angleterre par le Duc de Normandie. C'est un jeu de pouvoir."

Et la thématique de la conquête du pouvoir est justement au cœur du scénario de Game of Thrones. "La tapisserie de Bayeux a inspiré la tapisserie GOT. Il nous est apparu totalement logique de pouvoir l'accueillir face à l'inspiratrice, poursuit le conservateur en chef des musées bayeusains. C'est un bel hommage au génie des créateurs de la tapisserie de Bayeux de voir qu'au XXIe siècle, elle inspire toujours." Elle pourrait aussi inspirer une autre série... celle de son voyage attendu de l'autre côté de la Manche. Annoncé l'an dernier par Emmanuel Macron, il se pourrait bien que cela ne se fasse pas. "Peut-être" a indiqué laconiquement Antoine Verney au micro de France Bleu Normandie. Effet Brexit ou préservation compliquée de l'oeuvre en cas de transport ? La suite au prochaine épisode.

Succès populaire en vue ?

La tapisserie de Bayeux accueille 400 000 visiteurs chaque année. Les dirigeants du musée n'ont pas communiqué d'affluence espérée pour cet événement. Mais le succès planétaire de la série et la passion qu'elle déclenche chez les fans devrait se confirmer au moment de faire le bilan de cette exposition dans le Calvados.