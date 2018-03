Poitiers, France

Ils sont arrivés ce samedi 31 mars au matin à Poitiers, les bras chargés de matériel. Joueurs et staff sont prêts pour ce weekend de compétition à la Gamers Assembly comme Raphaël venu de Grenoble et membre d'une association d'e-sport.

L'installation est un moment crucial selon lui : "On découvre tous les petits problèmes. On se dit 'ah mince j'ai oublié ça'.Ça peut être le clavier parfois. Il faut alors retourner le chercher à l’hôtel ou aller en acheter un. Mais cette année on n'a pas eu de gros soucis. On n'a pas oublié de PC et ça c'est le principal."

Et si les membres de l'équipe sont inquiets et vérifient que tout est bien en place, les joueurs eux se mettent en condition : "On s'échauffe au niveau des muscles avec quelques petits étirements et ensuite on fait des sessions d’entraînements sur le jeu pour voir la réactivité le son et pour se préparer" affirme ce joueur de Counterstrike.

Un jargon spécifique