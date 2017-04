Gamers Assembly: les ostéopathes au service des joueurs

La Gamers Assembly est l'un des grand rendez-vous du e-sport en France. 19 000 joueurs de jeux vidéo s'affrontent lors de 18ème édition au Parc des Expositions de Poitiers. Comme des sportifs de haut niveau, les "gamers" ont des kinés ostéopathes à leur service.

Étirements, massages, les joueurs sont chouchoutés comme des coureurs cyclistes. "Ce n'est pas le Tour de France mais c'est vrai qu'ils font des gestes répétitifs, alors ils ont besoin de se détendre." explique Arthur kinésithérapeute. Bastien lui en profite. Avec ses amis il vient de passer 10 heures devant son ordinateur à jouer presque non-stop à League Of Legends, un des jeux les plus joués sur le salon "On ne s'est presque pas arrêté et on a dormi seulement 4 heures par nuit."

Les joueurs sont souvent avachis. c'est là qu'on voit les douleurs apparaître

Le jeune homme de 23 ans a maintenant mal au dos mais ce sont surtout aux cervicales qu'il souffre. Heureusement l'ostéopathe est là. "Je vais détendre au niveau du cou et des épaules". Pour bien voir les écrans les joueurs sont souvent avachis "et c'est là qu'on voit les douleurs apparaître."

Les joueurs s'accordent une pause détente musculaire auprès des ostéopathes à leur disposition. © Radio France - Mélanie Barbotin

Courbatures, douleurs au niveau des yeux, mains crispées ce sont les maux les plus répandus chez les "gamers". Florian Deverrière l'a très vite remarqué. Cet amateur de jeux vidéo allie sa passion et son métier d'ostéopathe. Depuis 3 ans, il soigne les joueurs dans les différentes compétitions à travers l'Europe et a même créé sa propre boîte Ostéo Gaming. Lors de la Gamers Assembly, du 15 au 17 avril, un tiers des joueurs, soit 600 joueurs passeront entre les mains des ostéopathes.

Des règles à respecter

Pour éviter toutes blessures, il y a bien quelques règles à respecter: "Se tenir droit, ne pas garder les coudes en l'air pour ne pas forcer sur le dos. Il faut aussi faire attention à la luminosité des écrans qui peuvent fatiguer les yeux." Des logiciels existent d'ailleurs pour régler les écrans des ordinateurs. Des sièges, des souris et des claviers ergonomiques sont même spécialement adaptés pour les joueurs de jeux vidéo.