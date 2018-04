Poitiers, France

David, comme les dizaines de personnes à côté de lui, a les yeux rivés sur l'écran géant. Il écoute attentivement une partie commentée du jeu League of Legends. Des commentaires en direct, ça change des parties qu'il regarde sur internet : "C'est prenant. C'est un peu comme si on allait à un match de foot dans un stade. On est plongé dans l'ambiance."

Tous profitent des précieux conseils livrés par les commentateurs comme Martin qui compte déjà trois années d'expérience. Mais avoir le bon ton, le bon débit, ce n'est pas toujours évident car les parties c'est un peu comme au football, tout s'accélère lors d'une belle action : "ça s'intensifie. On parle plus vite et on fait en sorte de vraiment collaborer avec l'autre commentateur pour décrire au maximum en un minimum de temps" assure Martin.

Certains commentateurs sont très demandés, comptez 25 à 30 parties commentées par jour. Côté revenu, c'est en revanche beaucoup plus difficile d'en vivre car les tarifs varient de 10 a 100 euros par partie en fonction de la renommée du commentateur.