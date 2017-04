Gamers Assembly : l'orchestre du conservatoire de Poitiers va donner un concert de jeux vidéos

Le conservatoire de Poitiers prépare une surprise pour la Gamers Assembly. Pour la première fois, un concert de jeux vidéos sera offert au public, par l'orchestre d'harmonie. Ce sera le dimanche 16 avril, à 18h30 au TAP, le théâtre auditorium de Poitiers.

Clarinettes et manettes s'accordent plus souvent qu'on ne le pense dans l'univers des jeux vidéos. Mario, Zelda, Final Fantasy ou encore Dragon quest, font partie des classiques de la musique de jeux vidéos. Rien d'étonnant, car ce sont des chef d'orchestre qui les ont composé, le plus souvent japonais, des maîtres qui organisent partout dans le monde des concerts.

Dans les jeux vidéos, il y a beaucoup de batailles et cela correspond bien aux cuivres et percussions

Au conservatoire de Poitiers c'est une grande première. La partition vient de Montréal, spécialement arrangée pour un orchestre, à partir de musiques de jeux. La différence avec une composition de Bach ou de Mozart n'est pas si grande confie le directeur du conservatoire de Poitiers Eric Valdenaire. "Dans les jeux vidéos il y a beaucoup de batailles et cela correspond bien aux cuivres et aux percussions". A l'oreille, on retrouve les airs les plus connus du jeu vidéo. "Il n'y a pas LA grande musique et les autres. Toutes les musiques méritent d'être jouées".

60 musiciens répètent depuis deux mois

Le travail pour les 60 musiciens est le même que les autres concerts. D'abord il faut réussir à interpréter la partition. "N'hésitez pas à être comique. Rayman, c'est un petit bonhomme, c'est ça ?", questionne le chef d'orchestre, "Je me suis renseigné hier soir sur internet", plaisante-t-il. Parmi, les clarinettistes, il y a Monique 56 ans, elle a aussi a tout découvert. "Au début j'avais peur quand on m'a parlé de jeux vidéos. Je pensais que ça serait très rythmique, mais finalement c'est mélodique. J'ai accroché tout de suite".

Aujourd'hui, musique de jeux vidéos et musique classique s'influencent. C'est ce que prouve ce concert, du dimanche 16 avril, dirigé par un jeune compositeur. Maxime Olliau, présentera aussi ses oeuvres, où l'influence des chefs d'orchestre de jeux vidéos n'est jamais très loin.

Pratique : Concert gratuit au TAP, Théâtre auditorium de Poitiers, dimanche 16 avril à 18h30. Avec l'orchestre d'harmonie du conservatoire de Poitiers, dirigé par Maxime Olliau.