Deux Gardoises au Vietnam pour le Raid Amazones

Deux Gardoises participent en ce moment au Raid Amazones au Vietnam : cinq jours de défi physique avec course, VTT, canoë et tir à l'arc et cinq jours aussi de rencontres pour des opérations humanitaires. Elles ont choisi de soutenir l'association "Un enfant par la main".

Saint-Chaptes, France

Magali Paté et Fabienne Mousset se croisaient tous les vendredi soir à l'association Loisirs sportifs de Saint-Chaptes, elles ont sympathisé. Il y a un an, Magali demande à Fabienne si elle veut bien participer au Raid Amazones. Aujourd'hui, les deux femmes sont au Vietnam, dans la région de Danang, pour cinq jours d'épreuves sportives qui mêlent VTT, course à pied, tir à l'arc et canoë. Des épreuves le matin et l'après-midi, des rencontres avec des enfants. Elles soutiennent l'association Un enfant par la main qui parraine des enfants dans différents pays, dont le Vietnam.

"On a appris à rigoler, on a les mêmes valeurs, on se dit tout."

Un Raid Amazones qui est sportif, mais d'un niveau accessible, pas besoin d'être une sur-femme pour y participer. Les deux amies se sont entraînées ces derniers mois au tir à l'arc à Saint-Génies-de-Malgloirès, au canoë à Collias, et à la course et au VTT autour de leurs domiciles.

À les écouter, le plus dur n'est pas la préparation physique, même si apprendre à tirer à l'arc ou à pagayer ensemble n'est pas simple. Non, le plus dur, c'est la recherche du budget. Pas évident quand l'une est prof de gym et l'autre formatrice en prévention des risques professionnels. Et puis ensuite, de convaincre l'entourage.

Magali Paté et Fabienne Mousset courent sous le dossard numéro 14. Elles forment l'équipe defi.2.FAM que vous pouvez suivre sur Facebook.