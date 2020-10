"D'une année catastrophique on passera peut-être à une très mauvaise année" pour le directeur de Gard Tourisme

Une nuit d'hébergement offerte pour une nuit achetée en octobre dans le Gard : c'est l'opération lancée par Gard Tourisme pour soutenir les professionnels du tourisme dans le département. Une promotion nécessaire pour tous ces professionnels durement touchés par le contexte sanitaire. "La saison a été difficile, d'autant qu'elle n'a commencé qu'en juillet cet année donc il fallait les soutenir, c'est notre rôle", estime le directeur de Gard Tourisme Régis Lavina, invité de 7h50 de France Bleu Gard Lozère vendredi 2 octobre. La liste de la trentaine d'hôtels et hébergements partenaires de l'opération est à retrouver sur le site de Gard Tourisme. L'opération est valable jusqu'au 31 octobre.

Limiter la casse cette année

Dès la fin du confinement, Gard Tourisme avait également proposé un plan de relance pour les acteurs du tourisme, notamment pour l'hôtellerie de plein air et les sites touristiques. "Cela a permis de limiter la casse en l'absence de groupes et de touristes étrangers cet été, explique Régis Lavina. Les premières statistiques donnent une baisse de 20% par rapport à l'activité habituelle dans le Gard au lieu des moins 50% attendus. Et avec cette nouvelle opération on espère atteindre les moins 15 à moins 10%. Donc d'une année catastrophique on passera peut-être à une très mauvaise année".