Gargilesse sera t-il le village préféré des Français ?

Une équipe de France 2 en tournage en Berry ! Gargilesse-Dampierre va concourir dans l'émission "le village préféré des Français" ! Et l'ambassadeur choisi pour nous défendre cette année est l'historien Franck Ferrand.

Chapeau de paille de circonstance sous le soleil berrichon, Franck Ferrand s'imprègne de l'ambiance, déambulant dans les ruelles de Gargilesse-Dampierre. A l'ombre du château qui vit les escapades de George Sand ou bien au frais, dans l'église romane et sa crypte incroyable, l'animateur et historien partage ses découvertes.

L'équipe tourne 8 minutes de reportage dans la commune choisie pour concourir aux côtés de 13 autres - une par région - dans l'émission Le Village préféré des Français. "Je vais y parler de George Sand, m'entretenir avec le conservateur de la maison, explique Franck Ferrand, devenu notre ambassadeur d'un jour. Nous irons aussi dans l'église magnifique de ce village, et puis nous tournerons dans le château".

Franck Ferrand aux côtés du maire de Gargilesse, Vanik Berberian © Radio France - Gaëlle Fontenit

"C'est la sixième saison et avec le recul, nous savons que le village gagnant, et ceux qui se classent en haut de tableau, bénéficient ensuite d'une énorme notoriété**,** précise Mathilde Hamet, réalisatrice sur ce tournage. Et puis cela permet aussi aux habitants de redécouvrir leur commune".

L'émission sera diffusée en juin. Tous les téléspectateurs - et tous les amoureux de Gargilesse bien sûr - pourront, avant la diffusion, voter pour leur village préféré. Le résultat sera révélé en direct dans l'émission par un autre animateur bien connu, Stéphane Bern.