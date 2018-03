Marmande, France

Malgré une météo maussade, le festival Garorock a battu des records l'an passé. Record de fréquentation notamment avec un total de 105 000 festivaliers sur les trois jours. Cette année, comme il y a deux ans, le festival se déroulera sur quatre jours, du jeudi au dimanche. Une partie du plateau était déjà connue. Les organisateurs ont dévoilé ce mardi une liste de 25 nouveaux noms.

Charlotte Gainsbourg et de nombreux artistes locaux

Parmi les têtes d'affiche déjà annoncés, il y avait du lourd : Indochine pour l'ouverture le jeudi, Marylin Manson et Orelsan le vendredi, DJ Snake et Nekfeu le samedi, Bertrand Cantat le dimanche. Les noms dévoilés ce mardi renforcent encore cette programmation. On retiendra Charlotte Gainsbourg le samedi. Elle vient de recevoir la Victoire de la meilleure interprète féminine. On citera également Macklemore, Tryo, Synapson, ou Eddy de Pretto côté nouvelle scène française.

Les artistes aquitains seront également nombreux. Les Hurlements d'Léo viendront célébrer leurs 20 ans de carrière plaine de la Filhole, là où ils ont commencé comme bénévoles sur le festival. Les Bordelais Equipe de Foot et Smokey Joe & The Kid seront également présents, ainsi que Petit Fantôme, originaire de Mont-de-Marsan, passé par Bordeaux et désormais installé au Pays Basque.

La programmation de Garorock pour cette édition 2018. - © Garorock

Deux nouveau noms majeurs seront annoncés le 22 mars lors de la présentation du festival à Paris. La programmation sera encore complétée par quelques artistes supplémentaires révélés au mois de mai.

Un engouement qui s'amplifie

Avec une journée supplémentaire, les organisateurs visent un nouveau record de fréquentation. "Le festival est de qualité, estime le fondateur et directeur du festival Ludovic Larbodie. On essaie de penser d'abord au festivalier avec un camping proche du festival, avec plein d'animations. Les gens viennent vivre une expérience".

Les programmateurs Ludovic Larbodie, Thierry Langlois et Dominique Revert détaillent cette édition 2018. Copier

La billetterie est ouverte et 32 000 places ont déjà été réservées. Les pass sont au prix de 50 euros pour un jour, 95 pour deux jours, 130 pour trois jours et 160 pour les quatre jours. Le camping est gratuit.