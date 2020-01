De nouveaux noms complètent les affiches du festival de musique de Marmande, dans le Lot-et-Garonne. Sean Paul, The Hives, Asap Rocky ou encore Vladimir Cauchemar se produiront sur scène à la fin du mois de juin.

Garorock 2020 : The Hives, Sean Paul et Asap Rocky sur scène à Marmande

Marmande, France

La programmation du Garorock Festival s'enrichit ce lundi 27 janvier avec plusieurs nouveaux noms : Asap Rocky, Sean Paul, the Hives, Vladimir Cauchamar, Acid Arab, Anna, Fatoumata Diawara, Naâman, Pomme et Sofi Tukker. La billeterie est ouverte pour les pass journée et les pass 2,3 et 4 jours.

Jeudi 25 juin

Black Eyed Peas, Nekfeu, Tryo et Izia

Vendredi 26 juin

Pnl, Disclosure, Shaka Ponk, The Hives, Odezenne, Anna, Fatoumata Diawara, Naâman, Pomme et Sofi Tukker

Samedi 27 juin

The Strokes, Ninho, The Rapture, The Vladimir Cauchemar experience, Rilès, Deluxe, Acide Arab Live

Dimanche 28 juin

Matin Garrix, Asap Rocky, Sean Paul, Lomepal, The Lumineers, Koba Lad, Lorenzo, Worakls Orchestra