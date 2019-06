VIDÉO - Garou invité de France Bleu Azur avant "Tous à Nice pour la Fête de la Musique"

Nice, France

On va chanter, on va danser ce vendredi soir sur France Bleu et France 2 ! "Tous à Nice pour la fête de la musique" l'émission fait son retour pour la deuxième année consécutive. 37.000 spectateurs attendus place Masséna, plus de 2 millions de téléspectateurs dans le monde, 39 artistes et 4 heures de show. Garou, le co-présentateur de l'émission est notre invité à quelques heures de l’événement.