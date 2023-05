Garou, Zazie, Vianney, Patrick Bruel à Reims pour la Fête de la Musique

La grand concert gratuit de la Fête de la Musique organisé par France Télévisions aura lieu à Reims le 21 juin prochain.

3h30 de show qui verront se succéder sur scène Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Patrick Fiori, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Pierre de Maere et bien d'autres.

Ce grand rendez-vous populaire qui réunit des milliers de personnes chaque année sera animé cette année par Garou et Laury Thilleman et mis en scène et chorégraphié par Kamel Ouali et sa troupe de danseurs.

Rendez-vous le 21 juin Chaussée Bocquaine, aux abords du stade Delaune ou bien devant votre poste de télévision puisque, comme chaque année, l'événement sera retransmis en direct sur France 2.