QUIZ - Gaston Lagaffe fête ses 60 ans : connaissez-vous bien l'univers du célèbre gaffeur ?

Gaston Lagaffe est né le 28 février 1957 dans les pages de Spirou, sous la plume du dessinateur André Franquin. Pour célébrer ses soixante ans, France Bleu vous propose de tester vos connaissances sur les gaffes et l'univers de l'employé de bureau le plus étourdi de la bande dessinée.