Le Bib Gourmand du Guide Michelin, qui met à l'honneur des tables ayant un bon rapport qualité-prix, distingue cette année 21 restaurants en Indre-et-Loire. Deux tables entrent dans la sélection. Le Clos aux Roses à Chedigny et L'Auberge de Port Vallières à Fondettes.

Avant la sortie du Guide Michelin 2018, le 5 février prochain, Michelin dévoilé les noms des Bib Gourmand, des restaurants qui se distinguent par leur cuisine raffinée avec un bon rapport qualité-prix. Au total, ce sont 105 nouvelles adresses françaises qui font leur entrée dans ce guide dont le cahier des charges est clair : il faut proposer un menu (entrée, plat, dessert) au prix maximum de 33 euros en province et de 37 euros à Paris (prix d'un repas hors boisson).

Deux nouveaux restaurants intègrent le Bib Gourmand en Indre-et-Loire, et un restaurant le quitte

En Indre-et-Loire, deux restaurants font leur entrée dans le guide Bib Gourmand : Le Clos aux Roses à Chedigny et L'Auberge de Port Vallières à Fondettes. Le 3ème restaurant en Région Centre-Val-de-Loire a intégrer le guide est l'Hibiscus à Orléans, la Région Centre qui compte 45 noms dans le Bib Gourmand. L'Indre-et-Loire avec 21 restaurants est donc un département très en pointe pour les tables de qualité proposant un bon rapport qualité-prix. Par rapport à l'année dernière, on compte donc 2 entrées et une sortie, celle du Casse-Cailloux à Tours qui a récemment changé de propriétaires.

On compte 4 restaurants Bib à Tours, deux à Chinon et un à Amboise. Voici la liste des 21 noms dans le département.

Amboise (37) Le Lion d'Or / La Chaumière Azay-le-Rideau (37) / L'Aigle d'Or Azay-le-Rideau (37) / Auberge Pom'Poire Bléré (37) / Chédigny (37) Le Clos aux Roses N / Chinon (37) Au Chapeau Rouge / Chinon (37) L'Océanic / Chisseaux (37) Auberge du Cheval Rouge / L'Île-Bouchard (37) Auberge de l'Île / Langeais (37) Au Coin des Halles / Luynes (37) Le XII de Luynes / Monts (37) Au Carrousel des Saveurs / Neuillé-le-Lierre (37) / Savonnières (37) La Maison Tourangelle / Tours (37) Au Lapin qui Fume / Tours (37) Le Bistrot de la Tranchée / Tours (37) Le Chien Jaune /Tours (37) Le Saint-Honoré Tours / Fondettes (37) Auberge de Port Vallières N /Tours / Parçay-Meslay (37) L'Arche de Meslay / Tours / Saint-Cyr-sur-Loire (37) L'Atelier d'Olivier Arlot