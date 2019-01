Gastronomie : découvrez le palmarès 2019 du guide Michelin

Le palmarès 2019 des Etoiles Michelin a été dévoilé ce lundi après-midi à Paris lors d'une cérémonie qui a également rendu hommage à une légende de la gastronomie française, Joël Robuchon, décédé l'été dernier.

Deux nouveaux chefs : Laurent Petit (Le Clos des Sens) et Mauro Colagreco (Mirazur) ont décroché une troisième étoile. Mauro Colagreco est le premier Argentin et seul étranger en activité en France à recevoir une telle récompense. En plus de ces deux tables, le guide rouge a promu cinq nouvelles tables deux étoiles et 68 une étoile, soit 75 au total. Un record.

Les chefs distingués

Trois étoiles. Deux restaurants décrochent une troisième étoile. Il s'agit du Clos des Sens, de Laurent Petit à Annecy (Haute-Savoie) et de Mirazur, de l'Argentin Mauro Colagreco à Menton (Alpes-Maritimes). Ils rejoignent un club très fermé qui compte 27 tables en France.

Laurent Petit décroche une troisième étoile au Clos des Sens, à Annecy ! #3étoiles#3stars#guidemichelinFRpic.twitter.com/duoUodgHap — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 21, 2019

Chef universel, multilingue, un pied en France et l'autre en Italie : au Mirazur, à #Menton, Mauro Colagreco décroche #3étoiles dans l'édition 2019 du #guidemichelinFR. pic.twitter.com/5cnzcQG4Wg — Le guide MICHELIN (@guideMichelinFR) January 21, 2019

Deux étoiles. À la surprise générale, le chef Sébastien Bras du restaurant Le Suquet à Laguiole (Aveyron), décroche deux étoiles. Autrefois triple étoilé, il avait demandé et obtenu de ne plus réapparaître dans le guide gastronomique en 2018.

Une étoile. C'est dans le contingent des primo-étoilés que le guide a le plus innové en récompensant "une proportion inédite de femmes", après des années de polémique. 68 tables font leur entrée dans le guide rouge dont celle d'Amélie Darvas et Gaby Benico, récompensées d'une étoile pour leur table héraultaise Aponem, qui a déjà eu les honneurs du Fooding, racheté par Michelin en 2017. Autre femme chef honorée : Naoëlle d'Hainault, gagnante 2013 de "Top chef" et son restaurant L'Or Q'idée à Pontoise, en région parisienne.

De nombreux chefs étrangers ont été distingués, dont une grande partie de Japonais. Keigo Kimura a obtenu une étoile pour L'Aspérule à Dijon. Chef de L'Abysse à Paris, un comptoir à sushis chic, Yasunari Okazaki a été distingué tout comme Takafumi Kikuchi qui promet "une cuisine française" à La Sommelière, à Lyon comme le rapporte l'AFP.

Les rétrogradés

Récompensé, pour la troisième fois, par une troisième étoile pour sa table La Maison des Bois à Manigod (Haute-Savoie) l'an passé, Marc Veyrat l'a perdue cette année. Le chef s'est dit "terriblement déçu" et a fait part de son "incompréhension totale et injuste".

Déception également à l'Auberge de L'Ill (Haut-Rhin) qui détenait depuis 51 ans trois étoiles au guide Michelin. Le restaurant perd sa troisième étoile. "Toute l'équipe est touchée, un peu effondrée", mais "on va aller de l'avant, on va redynamiser tout le monde. L'Auberge est une belle maison, qui va le rester", a réagi le chef du restaurant alsacien, Marc Haeberlin.

Une troisième table a été rétrogradée : L'Astrance de Pascal Barbot à Paris, après 11 ans au sommet.

Créé en 1900 par les frères André et Edouard Michelin, le guide rouge fait régulièrement l'objet de polémiques mais reste une référence dans le monde de la gastronomie. Le Michelin 2019 sera disponible dès vendredi.

