Gastronomie : jeune retraité, Clément Marot cuisine toujours pour la bonne cause

Par Cécile Bidault, France Bleu Nord

Le célèbre chef lillois Clément Marot a pris sa retraite cet été, il a transmis le restaurant qui porte son nom à son fils et à son neveu. Retraite active, puisqu'il continue de cuisiner, pour la bonne cause, lui qui a toujours associé cuisine et assistance aux plus fragiles. Rencontre.