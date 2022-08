Gastronomie : la cérémonie du guide Michelin aura lieu à Strasbourg en 2023

Le palmarès 2023 du guide Michelin sera dévoilé au Palais des congrès à Strasbourg, le 6 mars. C'était un souhait des élus de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Ils avaient approuvé en janvier le principe d’un contrat destiné à organiser l’accueil en Alsace de la cérémonie. Le coût estimé avait été chiffré à 390.000 euros.

Le directeur du guide Michelin, Gwendal Poullennec, est souvent venu en Alsace ces deux dernières années. En mai 2021, à la veille de la réouverture des terrasses des restaurants post confinement, il était notamment venu à Strasbourg pour remettre les plaques Michelin à tous les chefs alsaciens, présents dans le guide et auréolés de une et deux étoiles Michelin. Il faut dire qu'en 2021, le Bas-Rhin avait été le département le plus récompensé par le guide, avec 6 nouvelles étoiles.

L'Alsace, terre de gastronomie

Choucroute, baeckeoffe, tarte flambée, munster ou kougelhopf... l'Alsace est véritablement une terre de gastronomie. Elle compte 33 restaurants étoilés : sept deux étoiles et 26 une étoile (voir liste ci-dessous). "L’Alsace fait partie de ces territoires français incontournables dont la renommée gastronomique ne se contente pas seulement d’inspirer notre scène culinaire nationale mais dépasse largement les frontières de l’Hexagone", explique Gwendal Poullenec du guide Michelin. "L’Alsace brille par la multiplicité de ses savoir-faire, de ses recettes et de ses produits".

Dans le cadre de cette cérémonie, la Collectivité européenne d'Alsace va proposer "une année dédiée à la gastronomie en Alsace pour faire la promotion d’expériences gastronomiques en parfaite cohérence avec de nouvelles pratiques vertueuses et en garantissant l’accès, pour tous les Alsaciens, à une alimentation de qualité, saine et équilibrée à des prix accessibles", se félicite Frédéric Bierry, le président de la collectivité.

La liste des restaurants étoilés en Alsace :