Gastronomie : la pâtissière de chez Troisgros dispute la finale du championnat de France

C'est un moment à part pour Mathilda Fouré, responsable des pâtisseries dans l'une des plus belles enseignes de France, Troisgros à Ouches (Loire), trois étoiles au Michelin depuis 1968. Elle aura 2 épreuves à réaliser en 4h30 pour sortir 10 assiettes à chaque fois : l'épreuve du panier (un thème et une technique imposés sur des ingrédients surprises) et l'épreuve libre où les concurrents présentent une composition personnelle. Pour Mathilda Fouré, ce sera un dessert intitulé "Suspendu sur un nuage" : "C'est un dessert qui me correspond bien. Il est composé d'une lune de meringue avec un l'intérieur un crémeux au sucre muscovado et réglisse. J'ajoute un sablé breton à la fleur de sel de Guérande qui rappelle d'où je viens. J'ai mariné des dés de rhubarbe dans du miel de fleurs et de la menthe. Sur cette lune je dispose des oxalis et sur le coté un syphon à la faisselle fermière de brebis qui vient de la région de Roanne".

"Une reconnaissance personnelle"

Remporter cette distinction serait une avancée professionnelle immense pour elle qui arpente les cuisines de chez Troisgros depuis 3 ans maintenant et qui est soutenue naturellement par toute l'équipe : "c'est une fierté que tout le monde soit derrière moi, mes patrons, mes collègues mais aussi mes amis et ma famille. C'est une belle opportunité professionnelle car cela peut ouvrir des portes et c'est aussi une reconnaissance personnelle du travail réalisé chaque jour. La création c'est ce qui nous anime quotidiennement et j'aime ça !".

Mathilda Fouré qui sera, comme les autres concurrents, jugée par un jury présidé par Philippe Mille, Meilleur Ouvrier de France et chef étoilé.