Gastronomie : petites et grandes histoires du guide Michelin en Alsace

Des guides Michelin, annuaire et guide gastronomique des restaurants étoilés et hôtels, dans une bibliothèque.

“On mange bien en Alsace !” : faites le test auprès d’un touriste français ou étranger, ça marchera à coup sûr. L’Alsace est une terre de gastronomie et la renommée de sa cuisine fait courir les gourmands du monde entier. Pas étonnant que Michelin ait choisi Strasbourg pour dévoiler lundi 6 mars la version 2023 de son guide . France Bleu se penche sur plus d’un siècle d’histoire commune entre l’Alsace et la bible des gastronomes.

L’Alsace et le Michelin en dates

1900 : le Guide Michelin voit le jour à une époque où l’Alsace et la Moselle sont allemandes. 1919 : suspendue pendant les quatre ans de la Grande Guerre, la parution reprend et intègre les villes alsaciennes et mosellanes sans commentaire particulier, mais avec cette image patriotique où le Bibendum rencontre une petite Alsacienne et une petite Lorraine.

Une image du Michelin 1919 quand l'Alsace et la Moselle reviennent à la France. - Document remis par Pierre-Gabriel Gonzalez.

Comme l’indique Pierre-Gabriel Gonzales , historien, spécialiste notamment de la saga Michelin, le guide rouge est payant à partir de 1920 pour devenir un véritable guide touristique : “Cette tendance est portée par la vague de "tourisme mémoriel" qui amène les anciens combattants de la Grande Guerre à venir visiter avec leur familles les champs de bataille du Nord et de l’Est de la France.”

1926 : apparition des étoiles “de bonne table” pour désigner les meilleurs restaurants. Sur la page “Strasbourg” du guide de 1926, il est indiqué que les spécialités locales sont les “pâtés et terrines de foie gras d’Alsace” et de l’eau de vie de fruits. Les restaurants Valentin Sorg , rue du Vieux Marché aux Vins et Zimmer rue du Temple Neuf reçoivent la nouvelle distinction.

La page "Strasbourg" du Guide Michelin 1926. - Document remis par Pierre-Gabriel Gonzales.

1933 : alors que le classement en trois niveaux est né deux ans plus tôt, deux premières tables alsaciennes reçoivent les trois étoiles. Le Valentin Sorg, encore lui, et l’Hôtel de France à Moosch , dans la vallée de la Thur. L’année suivante, les deux établissements reviennent à deux étoiles.

Les années 90 : années fastes au cours desquelles l’Alsace compte trois restaurants triplement étoilés : L’Auberge de l’Ill à Illhausern, Le Buerehiesel d’Antoine Westerman à Strasbourg et le Crocodile d’Emile Jung.

C'est aussi une période où le Guide Michelin est dirigé par un Alsacien (1985-2001), Bernard Naegellen , qui aime dire : “Notre seule juge, c’est le lecteur”. Sous sa houlette en 1997 sont lancés les Bib gourmands, les tables au "meilleur rapport qualité-prix".

Le Guide Michelin dans l’ADN de l’Alsace

La tradition gastronomique alsacienne est portée par la fréquentation touristique de la région, mais aussi par sa clientèle locale, remarquait en 2020 Gwendal Poullennec, le directeur international du Guide Michelin. C’est aussi une terre de chefs et de familles emblématiques. Le point de départ de “l’axe de gourmandise”, note encore le Guide Michelin, “qui conduit, en passant par la Bourgogne et la Vallée du Rhône, jusqu’à la Méditerranée”.

Nicolas Stamm-Corby, chef "deux étoiles" de La Fourchette des Ducs et de directeur du projet Michelin 2023 à la CEA, relève que le guide “est dans l’ADN de la gastronomie alsacienne”, depuis sa création. "L'Alsace est riche dans le référencement du guide et il n’y a pas que les étoiles : il y a les “bonnes tables”, les “Bib gourmands”, depuis quelques années les “étoiles vertes” (cinq en 2022). 26 Bibs gourmands, “c’est énorme”.

Depuis 2019 et la rétrogradation de L’Auberge de l’Ill, il n’y a plus de “trois étoiles” en Alsace. Un échec ? Non, répond Nicolas Stamm-Corby, “il y a eu des phases de grande gastronomie, d’élite, mais ce n’est pas parce qu’on perd que c’est un échec, c’est la règle du jeu".

"Il n’y a jamais eu autant de restaurants étoilés ou distingués en Alsace que ces 15 dernières années" ajoute le chef d'Obernai qui concède que "le retour de restaurants *** serait toutefois “un atout indéniable pour le rayonnement de l’Alsace”.

De l'Alsace dans l'assiette ?

Pour briller dans le guide, les spécialités alsaciennes sont-elles les bienvenues ? “Quand j'ai inscrit ma choucroute à la carte, il y a vingt-cinq ans, les Strasbourgeois l’ont d'abord boudée, ils n’admettaient pas qu'un restaurant gastronomique pût servir un plat aussi vulgaire”, déclarait Michel Husser , chef étoilé au Cerf à Marlenheim, au journal Le Monde en 2013.

“Plus que jamais, l’identité culinaire d’un territoire est importante. L'ADN de ma cuisine, c’est la cuisine alsacienne” abonde aujourd'hui Nicolas Stamm-Corby. “Quand j’ai eu ma 2e étoile, c’était le triomphe d’El Bulli et de la cuisine moléculaire. Et moi, je faisais de la poule poire d’Alsace en baeckeoffe”.

"L'Alsace en quelques bouchées" : des amuse-boucheS à la Table d'Olivier Nasti à Kaysersberg en 2020. © Maxppp - Alexandre MARCHI

Oui au terroir alsacien, donc, même s’il est revisité par la créativité des chefs. Et oui aux artisans alsaciens chez qui ils se fournissent pour la viande, le poisson, les fromages ou les fruits et légumes. Et bien-sûr, le vin.

Mais les grandes tables alsaciennes sont aussi ouvertes sur le monde : L’Orchidée à Altkirch se distingue pour sa cuisine thaï, la cuisine d’Il Cortile à Mulhouse est d'inspiration méditerranéenne et italienne.

Où sont les restaurants étoilés en Alsace ?

Pour connaître avec précision le nombre de restaurants étoilés région par région, il faudrait compulser tous les guides, mais dans la période récente, le nombre de lauréats est toujours autour de la trentaine.

Dans une étude parue en 2013 pour L'Atlas historique d'Alsace, l’historien Nicolas Stoskopf et le cartographe Jean-Philippe Droux (CNRS) ont montré comment la répartition des tables étoilées a évolué.

“Avant-guerre, en 1934", écrit Nicolas Stoskopf, "les étoiles vont presque exclusivement à des restaurants d’hôtel (...) plusieurs sont situés dans des villégiatures vosgiennes qui attirent les citadins par leurs vertus climatiques (Wangenbourg, Le Hohwald, Aubure, Les Trois Épis, etc.)." Cette tendance se perd après-guerre. "Très rares sont les restaurants de cette promotion que l’on retrouve en 1960” ajoute l'historien.

Sur ces cartes, on peut voir la répartition des restaurants étoilés à plusieurs dates : 1934, 1960, puis toutes les décennies jusqu'en 2010.

Inaugurée en 1953, la Route des vins d'Alsace devient un axe porteur. Aujourd’hui, comme en témoigne la carte réalisée par la Collectivité européenne d’Alsace avec le palmarès 2021, si Strasbourg compte cinq étoilés, c’est à Colmar, autour de Colmar et dans le vignoble que se concentrent le plus de restaurants étoilés ou nantis d’un Bib gourmand.

La carte des restaurants étoilés Michelin en Alsace. - Collectivité européenne d'Alsace

Certains restaurants doublement étoilés sont cependant plus éloignés des grands centres touristiques, comme La Villa Lalique à Wingen-sur-Moder, La Merise à Laubach ou L’Auberge du Cheval blanc à Lembach, tous les trois dans le nord de la région. En revanche, La Fourchette des Ducs est sur la route des Vins à Obernai. La Table d’Olivier Nasti se situe dans l’un des Villages préférés des Français, à Kaysersberg, non loin de L’Auberge de l’Ill et du Colmarien JY’S.

Un guide et des records

Les tables alsaciennes ont signé de belles performances dans le Guide Michelin. Emile Jung a été le plus jeune chef promu de France, pour une étoile dans son premier restaurant, L’Hostellerie alsacienne à Masevaux : il avait 24 ans.

L’Auberge de l’Ill, encore elle, fondée à Illhaeusern par la famille Haeberlin, a arboré trois étoiles sans discontinuer durant 51 ans (de 1967 à 2018). Ce n’est pas tout à fait un record mais la deuxième meilleure “performance” après la maison Paul Bocuse, qui les a gardées 55 ans.

Les chefs Paul Bocuse et Marc Haeberlin à Illhausern en 2007. © AFP - OLIVIER MORIN

Le Cerf à Marlenheim détient lui le record de longévité avec au moins une étoile depuis 1936. Et comme souvent dans la gastronomie, c'est une histoire de famille .

Des étoiles et des larmes

La révélation annuelle du palmarès Michelin n’est pas qu’un moment de joie. Il y a bien-sûr les chefs qui apprennent dans les jours qui précèdent ou en direct, que le Guide leur a retiré une étoile.

En 2002, la perte de la 3e étoile du Crocodile a été une déchirure pour Emile Jung et son épouse Monique, “stupéfaits et meurtris”. Les grands chefs alsaciens avaient accouru rue de l’Outre à Strasbourg pour assurer le couple de leur soutien.

En 2019, Marc Haeberlin, confronté à la même épreuve, avait du mal à retenir ses larmes. "Toute l'équipe est touchée, un peu effondrée", réagissait-il. Car un grand restaurant, ce sont des dizaines de collaborateurs et souvent une famille, qui s'investissent quotidiennement. "On va rebondir" concluait le chef de L'Auberge de l'Ill, un des lieux qui font connaître l'Alsace dans le monde entier.

Les étoiles alsaciennes brillent aussi à l’étranger

Les chefs alsaciens se sont aussi exportés et arborent des étoiles sur tous les continents où le Guide Michelin est implanté. Daniel Letz a été le premier chef étoilé Michelin du Danemark , en 1983, et son restaurant Kong Hans Kælder Copenhague en arbore toujours deux.

L’Auberge de l’Ill est implantée depuis 2007 au Japon et y compte plusieurs tables étoilées. Sur la carte, “Le Menu d'Illhaeusern", "Le Menu d’Alsace” ou celui “des Vosges" contribuent à faire briller le savoir-faire régional.

Célèbre également, le Strasbourgeois Jean-Georges Vongerichten a ouvert des restaurants à Las Vegas, Londres, Paris et Shanghai et New York. Il compte une étoile en Chine et deux à New York .