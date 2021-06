Gault et Millaut 2021 : la Maison Lameloise récompensée, le chef du Cibo à Dijon distingué

Le guide gastronomique Gault et Millau a repris lundi ses tournées régionales avec une première étape en Bourgogne-Franche-Comté où il a récompensé Eric Pras, de La Maison Lameloise, à Chagny en Saône-et-Loire. Il distingue aussi le jeune chef dijonnais de 28 ans, Angelo Ferrigno et lui décerne le titre de "Grand de demain".

Le site internet du Cibo à Dijon - Copie Ecran

Eric Pras, prudent face à la crise sanitaire

"Après sept mois de fermeture, c'est un grand bol d'air", a commenté le chef de 49 ans qui a fait ses armes chez les plus grands (Jean et Pierre Troigros, Bernard Loiseau, Pierre Gagnaire...). Réputé pour ses "langoustines au jus de pomme verte, crème à la moutarde et caviar", le chef reste "prudent" quant à l'avenir. "Le Covid n'est pas parti. Il ne faut pas se dire que c'est fini. On ne veut pas revivre ça encore une fois", a-t-il ajouté.

La concurrence des "amateurs" sur les réseaux sociaux

Dans la crise sanitaire, le directeur général du guide veut quant à lui voir "l'espoir d'un retour vers le professionnalisme" de la critique gastronomique, en dépit de la concurrence exacerbée des amateurs "postant" sur les réseaux sociaux. "Les gens se sont aperçus que les commentaires simplistes type "j'aime" ou les "like" ne suffisent pas. Nous avons noté une recrudescence de l'intérêt pour des avis d'experts, avec près d'un million de visiteurs sur notre site", indique M. Benkhadra.

Angelo Ferrigno fait toujours confiance aux guides gastronomiques

"Oui, les guides comptent encore", croit également Angelo Ferrigno, de Cibo, à Dijon. Le jeune chef de 28 ans, titré lundi "Grand de demain" par le Gault et Millau, reconnaît que les réseaux sociaux "prennent énormément de place" mais pour lui les guides "restent la référence".