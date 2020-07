Le public de Gautier Capuçon à Tonnerre "content que la culture vienne à nous"

Les mélodies de Bach qui s'élèvent dans l'Hôtel-Dieu de Tonnerre, face à 500 chanceux qui ont pu réserver leurs places avant que tout ne soit vendu : ce concert du violoncelliste Gautier Capuçon était attendu dans la commune icaunaise de 4.000 habitants. Le musicien, natif de Chambéry en Savoie, se produit tout l'été dans une vingtaine de petites villes, loin des grandes salles, alors que le coronavirus a mis à mal les événements culturels cet été.

Une musique "accessible à tous"

"On ne peut pas rêver mieux ! Sans aller dans les grandes capitales, _on est contents que la culture vienne à nous, on est carrément éloignés de tout ça_", lance Fanny. "Ça nous fait très plaisir, on trouve sa démarche sympathique", ajoute Sylvie, qui a fait le chemin depuis Avallon. Anne-Sophie a aussi sauté sur l'occasion : "on vit entre Tonnerre et Paris, mais c'est moins accessible dans la capitale... Il faut réserver plus en amont et les prix ne sont pas les mêmes ! C'est assez fou que ce soit gratuit cette fois".

"C'était inattendu, c'est quand même un grand bonheur d'avoir ce genre de musicien ici !" s'enthousiasme Michel. Cet habitant est venu avec sa petite-fille, Lila, d'ordinaire peu fan de musique classique. "Franchement, j'ai bien aimé au final, lance l'adolescente. Ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir mais c'était sympa".

Aller à la rencontre d'un nouveau public, élargir les horizons, c'est bien le but de Gautier Capuçon avec cette tournée. Le violoncelliste a su conquérir de nouveaux fans pendant le confinement, avec des live sur les réseaux sociaux. "C'est le partage de la musique, c'est important de rappeler qu'elle est accessible à tous, lance-t-il. _C'est beau de voir des familles, des gens qui assistent pour la première fois à un concert_. C'est important de faire le pas d'aller vers eux".

Un nouveau souffle pour le patrimoine

Ces concerts sont aussi l'occasion de réinvestir le patrimoine local dans chacune des communes. "C'est bien de sortir du circuit traditionnel des salles de concert, lance Gautier Capuçon. Ça permet de découvrir des lieux comme l'Hôtel-Dieu, avec une acoustique idéale pour jouer Bach. Notre patrimoine est extraordinaire".

Dans l'Hôtel-Dieu de Tonnerre, "on a dû mettre un système de soutien acoustique car la réverbération du son était énorme" lance Gautier Capuçon © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"C'est dans _un cadre exceptionnel_, souffle Anne-Sophie. C'est doublement chouette d'avoir un tel événement". La structure du bâtiment, construit à la fin du 13ème siècle, fait résonner la Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur dans tout l'espace. "Dans un endroit pareil, c'était un vrai délice !", acquiesce Martine, venue de l'Aisne. "La qualité de la musique s'associait formidablement bien avec ce lieu, conclue Nadine. C'était un moment magique".

Il pourrait bien se répéter à l'avenir, avec un peu de chance. "Je vis des moments extraordinaires depuis le début de cette tournée dans ces villes et villages de France, confie Renaud Capuçon. Je souhaite continuer d'une manière ou d'une autre".