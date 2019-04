Gauvain Sers : "je vis de ma passion, je suis un ultra-privilégié"

Après la sortie de son second album et sa série de concerts à Dun-le-Palestel, le chanteur creusois Gauvain Sers a fait une pause à France Bleu Creuse. Sa famille, ses amis, sa nouvelle tournée : il s'est raconté en toute simplicité.

Guéret, France

Gauvain Sers a pris son petit-déjeuner ce lundi matin avec les auditeurs de France Bleu Creuse. Le chanteur creusois s'est livré au jeu des questions réponses. Il est revenu sur ses trois concerts donnés ce week-end à la salle Apollo à Dun-le-Palestel et sur la sortie de son dernier album, "Les oubliés", vendredi. "C'est une semaine marathon mais je suis heureux, nous a-t-il confié, je bosse beaucoup, mais je vis de ma passion. Je me sens ultra-privilégié par rapport à beaucoup de monde, les gens qui se lèvent le matin et ne sont plus heureux d'aller au boulot".

Le nom de Gauvain Sers sur le fronton de la salle Apollo à Dun-le-Palestel © Radio France - Olivier Estran

Je suis encore sur un petit nuage - Gauvain Sers

"Il y avait mon nom, au-dessus de la façade de l'Apollo, c'était hyper touchant, explique Gauvain Sers. Ça faisait longtemps que je voulais venir jouer à l'Apollo, c'est une salle emblématique quand on a grandi ici, c'est une salle magnifique. Et puis d'avoir vu l'engouement qu'il y a eu au moment où les places se sont arrachées, je ne m'attendais vraiment pas à cela et j'avais à cœur d'être généreux en concert et d'être le meilleur possible".

Gauvain Sers s'est prêté au jeu des questions réponses avec les auditeurs de France Bleu Creuse © Radio France - Sophie Peretti

Le poulet rôti du dimanche midi en famille

Au bout du téléphone ce lundi matin, Corinne, la maman de Gauvain, pharmacienne à Dun-le-Palestel. Elle est allée écouter son fils lors des deux concerts donnés samedi. "C'est toujours un moment très émouvant, explique-t-elle, j'ai toujours la larme à l’œil". Et dimanche midi, c'est elle qui a préparé le poulet rôti pour son fils et une partie de son équipe. "On était 15 à table et je la remercie parce que c'était délicieux, raconte Gauvain Sers. C'était un repas dont je vais me souvenir longtemps. Il y avait un soleil radieux sur la Creuse, on a mangé dehors. C'est aussi pour ces moments que je fais ce métier".

Le surnom de Gauvain

Connaissez-vous le surnom de notre chanteur creusois ? Ses amis d'enfance l'appellent "la gaufre". Mais au fait pourquoi ? "Je n'ai pas de réponse précise, dit-il en riant. Parfois on m'appelait Gauve, alors Gauve c'est pas loin de gaufre et un jour ça a dû dérapé et c'est resté".