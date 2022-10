Gauvain Sers annonce une tournée acoustique et un concert à Guéret l'an prochain

Gauvain Sers a pris le petit déjeuner avec nous en direct sur France Bleu Creuse ce jeudi 13 octobre de 7h30 à 8h30. Il a répondu aux questions des auditeurs et en a profité pour annoncer en exclusivité une tournée acoustique l'an prochain. Elle débutera le 2 mars et durera deux mois, avec une trentaine de dates : "Ce sera très sportif, avec cinq ou six dates par semaine, un vrai marathon !" sourit-il.

Cette tournée passera par la Creuse : Gauvain Sers sera à l'espace André Lejeune de Guéret le 15 avril. Autre date annoncée : La Cigale à Paris les 3 et 4 avril.