Gauvain Sers et une quarantaine d'artistes enregistrent un morceau 100% confiné

En cette période de confinement, Gauvain Sers prête sa voix à un projet artistique. Avec 45 autres musiciens et chanteurs, l'artiste creusois a repris "la tendresse", chanson interprétée par Bourvil en 1963. Ce morceau rend hommage aux victimes du covid-19.

Des enregistrements effectués dans le salon ou la salle de bain

Tous les participants ont effectué leurs enregistrements chez eux. Ils se sont aussi filmés avec les moyens du bord. Ensuite il y a eu un gros travail de montage afin de créer un morceau multi-voix et multi-instrumental.

"J'ai envoyé la piste de guitare seule et de guitare/voix aux musicien.nes et chanteur.ses qui ont répondu à mon appel. Je leur ai demandé de rajouter leur partie de voix ou d'instrument (sur l'intégralité de la chanson), en se filmant, et en essayant de capter un son et une image les plus propres possibles", indique Valentin Vender, l'artiste à l'origine du projet.

Gauvain apparaît dès le début du morceau. - Radio France

Gauvain Sers apparaît dès le début du morceau : il est le quatrième artiste visible dans la vidéo.

45 versions différentes du même morceau

Chaque musicien a pu laisser libre court à sa créativité. Valentin Vender a donc reçu 45 versions différentes du même morceau. "Le reste a été un immense travail de puzzle, déjà pour caler le tout en terme de synchro, puis pour garder ce que je considérais être les meilleures parties de toutes et tous, en fonction aussi de la mise en place, de la justesse, et de la narration musicale et vidéo que je voulais créer", explique Valentin Vender.