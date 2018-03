Ce jeudi soir, la scène mythique de l'Olympia appartient à Gauvain Sers. A seulement 28 ans, c'est une consécration (de plus...) pour le jeune chanteur creusois, impressionné par la scène parisienne qui a vu défiler les plus grands noms de la chanson française.

Creuse, France

Ce jeudi, son nom s'écrit en grandes lettres rouges sur la façade de l'Olympia. Gauvain Sers est la star, ce soir, sur la mythique scène parisienne, qui a vu défiler tant de grands noms de la chanson française. D'ailleurs, sur la page du concert de Gauvain, les programmateurs de l'Olympia n'hésitent pas à en faire le digne héritier de Georges Brassens, Jean Ferrat ou bien sûr Renaud.

C'est un grand rêve depuis très longtemps" - Gauvain Sers, à quelques heures de son concert à l'Olympia

"J'en suis très touché !" s'exclame Gauvain Sers dans l'interview qu'il a donné aujourd'hui à France Bleu Creuse. Le jeune chanteur creusois ajoute, le sourire aux lèvres : "faire l'Olympia, c'est un grand rêve depuis très longtemps". Un rêve qui provoque pour lui, bien entendu, un peu de stress tant la scène de ce soir est impressionnante.

Impressionnée également : sa famille. Sa mère et ses frères ont été les premiers à réserver leurs places, dès la programmation du concert et l'ouverture de la billetterie en septembre dernier. "Je suis très stressée pour lui" confiait sa mère à la veille du concert, "et je suis impressionnée par tout ce qui lui arrive. Autour de moi, les gens sont contents pour lui, pour nous et pour la Creuse !". Et pour tous les fans qui se pressent à l'Olympia ce soir, le sentiment et l'impatience sont les mêmes.