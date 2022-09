Gauvin Sers, Chimène Badi et Charlie Winston sont en concert à Bergerac

Le centre culturel Michel Manet de Bergerac a dévoilé sa programmation pour la saison à venir. Il y aura du théâtre, de la danse et des concerts. Parmi eux, trois artistes que vous entendez sur France Bleu sont programmés.

Charlie Winston

Le chanteur de "Like a Hobo" est en concert à Bergerac le samedi 28 janvier 2023 à 20h30. Il a sorti son cinquième album As I Am avec des chansons en collaboration avec Vianny et Ibrahim Maalouf. Le prix de la place est de 35 euros en tarif plein, 25 euros en tarif réduit.

Chimène Badi

Chimène Badi sera à l'Olympia deux jours avant son concert à Bergerac le mardi 24 janvier. La chanteuse donnera un concert hommage à Edith Piad, 60 ans après sa disparition. Le prix de la place est de 35 euros en tarif plein, 25 euros en tarif réduit.

Gauvain Sers

Le chanteur des "Oubliés" sera sur la scène du centre culturel le samedi 18 mars à 20h30 accompagné de deux musiciens, un guitariste et un pianiste pour un concert "acoustique". Le prix de la place est à 35 euros en tarif plein, 25 euros en tarif réduit.